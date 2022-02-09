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صعود أسعار البترول 50% في العام الثاني للوباء يزيد أرباح BP بقيمة 325%

أرست الحكومة المصرية 8 مناطق للتنقيب عن النفط والغاز على Eni الإيطالية وBP وآخرين بحد أدنى للاستثمار 250 مليون دولار
خالد بدر الدين 12:37 م, الأربعاء, 9 فبراير 22 12:37 م, الأربعاء, 9 فبراير 22

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أدى ارتفاع أسعار البترول بحوالي 50% العام الماضي إلى صعود أرباح شركة بريتش بتروليوم BP البريطانية للنفط والغاز خلال العام الماضي بحوالى 325 % لتصل إلى 12.8 مليار دولار لتسجل أعلى مستوى أرباح للشركة منذ عام 2014 مقارنة بخسائر بلغت 5.7 مليار دولار في عام الوباء وأرجعت الشركة البريطانية الارتفاع في الأرباح لارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا بعد أن كسب سعر البترول بأكثر من 50% خلال عام 2021 كما صعد بحوالي 17% في أول شهر من العام الجديد.

وسجلت شركة BP أرباحًا صافية في الربع الماضي بلغت 4.1 مليار دولار لتتجاوز توقعات المحللين عند 3.9 مليار دولار.

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شركة BP تحقق ارباحا مرتفعة العام الماضى

وذكرت قناة CNBC أن أرباح عملاقة النفط والغاز البريطانية BP فاقت لتوقعات للربع الثالث 2021، بفضل ارتفاع أسعار البترول والغاز.

ارتفاع أرباح BP خلال الربعين الماضيين

وسجلت الشركة أرباحا بـ 3.3 مليار دولار للربع الثالث 2021، بزيادة عن توقعات المحللين التي وصلت لـ 3.1 مليار دولار.

وتأتي هذه النتائج بالمقارنة مع أرباح بـ 2.8 مليار دولار بالربع الثاني 100 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2020.

وأرست الحكومة المصرية 8 مناطق للتنقيب عن النفط والغاز على Eni الإيطالية وBP وآخرين بحد أدنى للاستثمار 250 مليون دولار

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شركة BP ترتفع ارباحها الربع الماضى

وأعلنت وزارة البترول المصرية عن ترسية ثماني مناطق للتنقيب عن النفط والغاز على وBP وEni وApex International وشركات أخرى.

وذكرت الوزارة أن الحد الأدنى للاستثمار بفترات البحث يبلغ 250 مليون دولار لحفر 33 بئرا و23.7 مليون دولار منح توقيع.

شركات وBP وEni وApex International تفوز بترسية العمل في مصر

وجاءت الترسية على شركات وBP وEni وApex International فى منطقتين بالبحر المتوسط و4 مناطق بالصحراء الغربية ومنطقتين بخليج السويس.

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وقال وزير البترول المصري طارق الملا إن المزايدة حققت نتائج إيجابية تسفر عن ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.

وتأتي هذه الاستثمارات فى حقول البترول المصرية في ظل الظروف العالمية الراهنة والمرتبطة بجائحة كورونا التي فرضت قيودا على الاقتصاد.

وكانت أسعار النفط قفزت في نهاية الأسبوع إلى ما يزيد عن 39 دولارا للبرميل لتسجل أعلى مستوياتها منذ 7 سنوات.

وواصلت أسعار النفط صعودها للأسبوع السابع مع استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات بسبب برودة الطقس في الولايات المتحدة والتوترات السياسية.

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بقلم خالد بدر الدين

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