صعود أداء البورصات العربية و«أبو ظبي» تسجل هبوطا منفردا اليوم الأحد 19-11-2023 (جراف)  

هيمن الصعود شبه الجماعي، على أداء البورصات العربية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد 19-11-2023، بخلاف بورصة أبو ظبي التي أنهت تعاملاتها على تراجع بنسبة 0.33%، في ظل صعود واضح للسوق المصرية، والسعودية، والكويت، وقطر، ودبي الإمارات .

السوق المحلية (صعود)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد 19-11-2023، على ارتفاع جماعي، بمكاسب سوقية نحو 31 مليار جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 2.12%، ليغلق عند مستوى 24899 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 3.32 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 205، ارتفع منها 103 ، وتراجع 63، فيما استقر 39 دون تغيير.

السوق السعودية (صعود)

أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية اليوم، على صعود بنسبة 0.5% ووصل 11137 نقطة، وبلغ عدد الشركات المتداولة حوالي 230 شركة، بقيمة تداول 4.5 مليار ريال سعودي .

سوق الكويت (صعود)

وصعد مؤشر بورصة الكويت الأول بواقع 1.5% ووصل 7293.6 نقطة، فيما بلغت قيمة التداول 45.6 مليون دينار كويتي، وبلغ عدد الأسهم المتداولة حوالي 31 صعد من بينها 16 وانخفض 12 آخرون وظل 3 دون تغير .

السوق القطري (صعود)

كما ارتفع أداء مؤشر بورصة قطر بنحو 0.19% وأغلق عند 10241 نقطة، وبلغت قيمة التداول 463 مليون ريال قطري، وبلغ عدد الشركات المتداولة حوالي 53 واحدة، صعد أداء 29 وانخفض 19 آخرون وظلت 5 على استقرار سعري .

سوق دبي (صعود)

وفي سياق آخر صعد أداء سوق دبي بنحو 0.25% وأغلق عند 3994.5 نقطة، وبلغت قيمة التداول حوالي 233.2 مليون درهم إماراتي، وجرى التداول على نحو 39 شركة، ارتفع أداء حوالي 14وتراجع 18 آخرين وظل 7 على ثبات دون تغيرات .

سوق أبو ظبي (هبوط)

فيما هيمن الهبوط على أداء مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.33%، وأغلق عند 9575 نقطة، وسجلت قيمة التداول حوالي مليار درهم إماراتي، بحجم 228.6 مليون ورقة مالية .

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