صعد 10% .. أداء متزن لسهم «موبكو» في البورصة المصرية اليوم

تحرك سهم شركة “مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو” بشكل متزن في البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم الأحد – أولى جلسات الأسبوع الجاري- إذ صعد 10% فقط، ووصل 66.42 جنيه .

يُذكر أن البورصة المصرية أعلنت يوم الخميس الماضي، عن إلغاء جميع العمليات المنفذة على سهم مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو بعد صعوده بأكثر من 600% خلال الجلسة.

في حين أنها قررت إعادة التعامل على أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة بدءًا من جلسة اليوم الأحد الموافق 31/12/2023.



وأوضحت البورصة في بيان لها صدر يوم الخميس أن سعر الفتح هو “النظري” البالغ 60.28 جنيه للسهم وعلى أن يكون التداول على أسهم الشركة طبقاً للآليات المعمول بها في السوق المدرجة بها.

و كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الأحد 31-12-2023.



وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 1.13%، مسجلا مستوى 24970 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.43%، مسجلا مستوى 5486 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.65%، ليصل مستوى 7904 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 169 سهما، ارتفع 64 سهما، وتراجع 5 أسهم، فيما استقر 118 دون تغيير.