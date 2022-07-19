صعدت 7%.. العقود الأمريكية للغاز الطبيعي تقفز لأعلى مستوى في 5 أسابيع

قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي حوالي 7% إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع أمس الاثنين بفعل توقعات بأحوال جوية أكثر حرارة وزيادة أكبر من المتوقع في الطلب هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

ورفعت موجة شديدة الحرارة الطلب على الكهرباء بالفعل إلى مستويات قياسية في بضع مناطق بالولايات المتحدة، من بينها تكساس وولايات أخرى في الوسط الأمريكي، بينما تزيد المنازل وقطاع الأعمال استخدام أجهزة تبريد الهواء وسط درجات حرارة شديدة الارتفاع.

الزيادة في سعر الغاز تأتى على الرغم من ارتفاع الإنتاج إلى مستويات شبه قياسية

وجاءت الزيادة في سعر الغاز على الرغم من ارتفاع الإنتاج إلى مستويات شبه قياسية ومع استمرار إغلاق مصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس والذي يترك المزيد من الوقود في الولايات المتحدة لشركات المرافق لإعادة ملء مخزوناتها المنخفضة.

وفريبورت هو ثاني أكبر مصنع لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، وكان يستهلك حوالي ملياري قدم مكعبة يوميا من الغاز قبل إغلاقه في الثامن من يونيو.

العقود تسجل عند التسوية 7.479 دولار للمليون وحدة حرارية

وأنهت عقود الغاز تسليم أغسطس جلسة التداول في بورصة نايمكس مرتفعة 46.3 سنت، أو 6.6 %، لتسجل عند التسوية 7.479 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى منذ 13 يونيو.

وحتى الان هذا العام، فإن عقود الغاز لأقرب استحقاق مرتفعة حوالي 101 % لأن أسعارا أعلى بكثير في أوروبا وآسيا تبقي الطلب على صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية قوية، خصوصا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي يغذي مخاوف بأن موسكو قد تقطع إمدادات الغاز إلى أوروبا.

ويجري تداول الغاز حول 47 دولارا للمليون وحدة حرارية في أوروبا و39 دولارا في آسيا.

توقعات بارتفاع إجمالي إنتاج النفط في الأحواض الصخرية الرئيسية في الولايات المتحدة بمقدار 136 ألف برميل يوميا

من ناحية أخرى، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير أمس الاثنين أن إجمالي إنتاج النفط في الأحواض الصخرية الرئيسية في الولايات المتحدة سيرتفع بمقدار 136 ألف برميل يوميا إلى 9.068 مليون برميل يوميا في أغسطس، أعلى مستوى منذ مارس 2020 .

وقالت الوكالة الحكومية إن إنتاج الخام في حوض بيرميان في تكساس ونيو مكسيكو، أكبر حوض أمريكي للنفط الصخري، من المنتظر أن يزيد بمقدار 78 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي عند 5.445 مليون برميل يوميا في أغسطس.

وفي حوض باكن في نورث داكوتا ومونتانا، توقعت إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج النفط سيرتفع 19 ألف برميل يوميا إلى 1.192 مليون برميل يوميا الشهر القادم، وهو ما سيكون الأعلى منذ ديسمبر 2020 .

وفي حوض إيجل فورد في جنوب تكساس، من المتوقع أن يزيد الإنتاج 25 ألف برميل يوميا إلى 1.205 مليون برميل يوميا في أغسطس، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2020 .

كما توقعت إدارة معلومات الطاقة أن مجمل إنتاج الغاز الطبيعي في الأحواض الصخرية الكبيرة سيزيد بمقدار 700 مليون قدم مكعبة يوميا إلى مستوى قياسي يبلغ 93.0 مليار قدم مكعبة يوميا في أغسطس.