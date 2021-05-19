«صروح» تعتزم ضخ 500 مليون جنيه بالأعمال الإنشائية فى العاصمة الإدارية خلال 2021

تم صرف 150 مليون منها خلال الربع الأول

قال إسلام خميس الرئيس التنفيذى لشركة صروح للتطوير والاستثمار العقارى إن شركته تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه خلال العام الجارى لاستكمال الأعمال الانشائية فى مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار خميس فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن الشركة ضخت بالفعل 150 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى ومتبقى 350 مليون سيتم استثمارها خلال الفترة القادمة.

وذكر أن استثمارات الشركة فى السوق المصرية 14 مليار جنيه ممثلة فى 3 مشروعات رئيسية.

وتأسست «صروح» للتطوير والاستثمار العقارى فى مارس 2018 من خلال مجموعة من رواد الأعمال من مصر والخليج، وتمتلك «صروح» محفظة أراض تبلغ 320.000 ألف متر بالعاصمة الإدارية.

و يقع مشروع انترادا على مساحة 300.522 متر مربع بقلب العاصمة الإدارية، أمام مدينة المعارض الدولية بمنطقة R7 وبجوار حى السفارات على نفس محور الكاتدرائية الكبرى وفندق الماسة والنهر الأخضر، ويضم أكثر من 3000 وحده سكنية تتراوح مساحتها ما بين 120 إلى 220 م مع تتنوع ما بين شقق ودوبلكس باستثمارات 10 مليارات جنيه.

أما مشروع «سيتاديل» فيعد نموذجاً فريداً للمبانى الإدارية التى توفر الخدمات التجارية والترفيهية التى يحتاجها مجتمع المال والأعمال بإجمالى استثمارت بنحو مليار جنيه، ويقع بحى المال والأعمال بالقرب من البنك المركزى والبورصة.

وأوضح خميس أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات إجمالية بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال العام الحالى.

الرئيس التنفيذى لشركة صروح للتطوير والاستثمار العقارى

وأشار إلى أن الشركة تدرس التوسع بجدية خلال الفترة القادمة للحصول على أراضى جديدة سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة او خارجها ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائى بعد فى هذا الصدد.

وأكد الرئيس التنفيذى لشركة صروح للتطوير والاستثمار العقارى أن الشركة تعتمد على الموارد الذاتية فى تدبير التمويلات اللازمة ولكنها فى الفترة الأخيرة بدأت التواصل مع بنوك محلية للحصول على تسهيلات ائتمانية خلال الفترة المقبلة.

وعقد مسئولو شركة صروح للتطوير والاستثمار العقاري؛ عدة اجتماعات مع الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لإنهاء أزمة وقف اعلان السبيكة العقارية وإزالة أى مخاوف حول طريقة شراء العملاء بمشروعات الشركة.

وبنهاية شهر رمضان الماضي؛ قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف بث إعلان «السبيكة العقارية «على جميع الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وذلك لحين قيام الشركة المعلنة «صروح» بتوفيق أوضاعها مع الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك تنفيذاً لأحكام القانون 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال وذلك خشية من قيام الشركة بطرح وثائق صناديق عقارية دون ترخيص من الهيئة.

كانت الرقابة المالية تقدمت بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وطلبت وقف الإعلان لعدم حصول الشركة على تراخيص منها وحفاظاً على أموال المواطنين.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة صروح للتطوير والاستثمار العقارى إن الشركة عقدت اجتماعا مع مسئولى الهيئة العامة للرقابة المالية لبحث أزمة اعلان الشركة خلال شهر رمضان وتم شرح كافة التفاصيل واستعراض الموقف لإزالة أى تفاصيل خاطئة أو سوء فهم للإعلان.

وأوضح خميس أن الشركة تترقب صدور التقرير النهائى من جانب الهيئة والمتوقع خلال أيام؛ لضمان الاستمرار فى الحملات الإعلانية فى فترة ما بعد شهر رمضان المبارك.

يشار إلى أن اعلان صروح العقارية تضمن إطلاق عرض لأول مرة فى السوق المحلية شمل نظام السبيكة العقارية من صروح، والذى يتيح للعميل الاستثمار وأن يصبح شريكاً لشركة صروح فى مشروعاتها التجارية والادارية Citadel وEntrada Avenue عن طريق شراء امتار تجارية وإدارية مع ضمان عائد ايجارى إلزامى للعملاء مع بدء تسليم المشروعين.

وقالت مصادر مطلعة إن الهيئة أجرت عمليات تفتيش موسعة بداخل شركة صروح فى الأسابيع الأخيرة من شهر أبريل الماضى؛ تم خلالها مراجعة كافة الأوراق والإجراءات التى تتبعها صروح فى الترويج والتعامل مع العملاء.

◗❙

خميس: 14 مليار جنيه حجم استثمارات الشركة و1.2 مليار مبيعات مستهدفة خلال العام

◗❙