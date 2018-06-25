صرف 855 ألف جنيه مستحقات 5 مصريين يعملون بالسعودية

دعاء حسنيأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية استطاع بالتفاوض وديا مع المستشار القانوني لإحدى الشركات الحصول على مستحقات 5 عمال مصريين تم صرفها بشيكات بإجمالي 179 ألفًا و907 ريالات سعودية، أي ما يعادل حوالي

دعاء حسني

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية استطاع بالتفاوض وديا مع المستشار القانوني لإحدى الشركات الحصول على مستحقات 5 عمال مصريين تم صرفها بشيكات بإجمالي 179 ألفًا و907 ريالات سعودية، أي ما يعادل حوالي 855 ألف جنيه مصري.





وكان الوزير، كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات المصريين العاملين بالرياض، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوقهم وحمايتهم وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال سعفان إنه تلقّى تقريرًا عبر المستشار العمالى بالرياض حسام طلبة، أكد فيه أن المكتب قام بالعديد من الإجراءات، وتم مخاطبة مكتب محامى الشركة، حتي استطلاعنا الحصول على مستحقات كل من “أحمد.ع.أ.م.ي” 64 ألفًا و807 ريالات سعودية، و”هاني.ش.ع.د” 20 ألفًا و125 ريالًا، و”أيمن.م.ع.أ” 11 ألفًا و676 ريالًا، و”كمال .أ.ع.أ.ع.ح” 36 ألفًا و236 ريالا، و”محمد .أ.ح.ع” 47 ألفًا و63 ريالًا، بإجمالي 179 ألفًا و907 ريالات سعودية بشيكات، أي ما يعادل 852 ألفًا و759 جنيهًا مصريًّا.

وتقدَّم العمال الخمسة بالشكر الجزيل لوزير القوى العاملة محمد سعفان، كما وجّهوا الشكر لمكتب التمثيل العمالى بالرياض على حسن متابعته والتواصل المستمر مع الشركة من أجل حصولهم على حقوقهم.