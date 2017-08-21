صرف 85% من مقررات أغسطس التموينية

كتب ـ محمد مجدي:قال جمال الشرقاوي رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم صرف ما يقرب من 85% من إجمالي المقررات التموينية الخاصة بشهر أغسطس الجاري، لفروع جمعيتي التابعة للشركة، ومنافذ الشركة، بالإضافة إلى بقالي التموين.وأ

كتب ـ محمد مجدي:

قال جمال الشرقاوي رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم صرف ما يقرب من 85% من إجمالي المقررات التموينية الخاصة بشهر أغسطس الجاري، لفروع جمعيتي التابعة للشركة، ومنافذ الشركة، بالإضافة إلى بقالي التموين.

وأضاف رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن قيمة ما تم صرفه حتي صباح اليوم الاثنين نحو 1.4 مليار جنيه.

ولفت الشرقاوي إلى أن الشركة استعدت لموسم عيد الأضحي المبارك، من خلال طرح 1000 خروف ضأن مبرد مستوردة من السودان بسعر 75 جنيهاً للكيلو الواحد، وطرح 500 خروف قائم “حي” بسعر 60 جنيهاً للكيلو الواحد، و50 طناً من اللحوم السودانية المجمدة، بسعر 85 جنيهاً للكيلو الواحد، و40 طناً من اللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 60 جنيها.