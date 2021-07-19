صرف 700 ألف بطاقة تموينية لـ2 مليون مواطن منذ بداية يوليو في الإسكندرية

إنتاج ما يقرب من 10 ملايين رغيف يوميا كمتوسط إنتاج المحافظة من الأرغفة البلدية لسد احتياجات المواطنين

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز خلال عيد الأضحي المبارك، لضبط المخالفات والتأكد من انضباط المخابز البلدية وإنتاج كميات كافية من الخبز والمطابقة للمواصفات الفنية.

كما شدد على ضخ كميات كافية من السلع التموينية الأساسية؛ لسد احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خلال أيام العيد.

ومن جانبه؛ أوضح محمد سعد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية ، أنه يتم إنتاج ما يقرب من 10 ملايين رغيف يوميا كمتوسط إنتاج المحافظة من الأرغفة البلدية لسد احتياجات المواطنين، وأنه تم صرف ما يقرب من 700 الف بطاقة تموينية بإجمالي مستفيدين 2 مليون مواطن من بداية شهر يوليو وحتى الآن، وذلك من إجمالي بطاقات المحافظة التي تخطت المليون.

وفيما يختص باستعدادات مديرية التموين لعيد الاضحي المبارك؛ أشار سعد إلى أن المديرية شنت خلال الأيام الماضية العديد من الحملات الرقابية المكبرة على الأسواق والمخابز.

وأسفرت الحملات عن تحرير 58 محضر لحوم متنوع لمحلات جزارة و ثلاجات حفظ اللحوم المجمدة وتم تحريز كمية لحوم مجمدة تقدر ٣٩٢٢٠ كجم مجهولة المصدر بدون بيانات أو مستندات دالة على الحيازة، وكمية 130 كجم لحوم مجمدة تم فكها وعرضها للبيع على أنها لحوم طازجة، وكذا كمية 270 كجم لحوم تم ذبحها خارج المجازر.

كما تم ضبط كمية 855 كجم دواجن مجمدة مجهولة المصدر بدون بيانات أو مستندات دالة على الحيازة، وضبط 70 كجم اصابع سوريمى بطعم الكابوريا مجهولة المصدر بدون بيانات، وتحرير عدد 16 محضر عدم التزام بالاشتراطات الصحية.