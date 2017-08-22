صرف 65% من المقررات التموينية لأغسطس

محمد مجدي:قال ماجد نادى، المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبقالى التموين، إنه تم صرف ما يقرب من %65 حتى الآن من المقررات التموينية الخاصة بشهر أغسطس الجارى، مضيفاً أن سلع فارق نقاط الخبز الخاصة بشهر يوليو الماضى، تم صرفها للمستهلكين من يوم 1 إلى 20 أغسطس.وقد أكدت مصادر مسئولة فى الشركة القابضة للصن

محمد مجدي:

قال ماجد نادى، المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبقالى التموين، إنه تم صرف ما يقرب من %65 حتى الآن من المقررات التموينية الخاصة بشهر أغسطس الجارى، مضيفاً أن سلع فارق نقاط الخبز الخاصة بشهر يوليو الماضى، تم صرفها للمستهلكين من يوم 1 إلى 20 أغسطس.

وقد أكدت مصادر مسئولة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤخرا، أنه تم صرف مقررات «سلع» تموينية، لبقالى التموين، عن شهر أغسطس الجارى، بقيمة مالية بلغت 2.6 مليار جنيه، حتى يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف نادى لـ«المال»، أنه لا توجد أزمة فى صرف المقررات الرئيسية «السكر، الأرز، الزيت»، لافتاً إلى أن باقى السلع تم تسلمها من الوزارة بنسب متفاوتة، والمدرجة على باقى قائمة المقررات، مثل المكرونة، والمسلى، والكلور، والتونة«.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال قبل يومين فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، إن مخزون السكر يكفى حتى 6 أشهر، ومخزون الأرز يكفى حتى 25 يوماً بداية من أمس الأحد.

وقال نجيب ملاك، بقال تموينى فى القاهرة، لـ»المال»، إن أكثر السلع إقبالاً من جانب أصحاب البطاقات، تمثلت خلال النصف الثانى من الشهر الجارى، فى التونة، والمنظفات المنزلية، والشاى، والنسكافيه، وذلك عبر البطاقات التموينية.

يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قامت بإضافة سلع جديدة، لتشمل قائمة المقررات التموينية 66 صنفًا بأوزان مختلفة، وتتنوع ما بين سكر، أرز، زيت، دقيق، مكرونة، عدس، فول، مسلى، شاى، ألبان، نسكافيه، مرقة دجاج، مربى، صلصة، أجبان، تونة، منظفات شخصية، منظفات منزلية، خل، حلاوة، خضار مجمد، عسل، طحينة، زبدة.

ويبلغ عدد البطاقات التموينية 21 مليون بطاقة، يستفيد منها ما يقرب من 71 مليون مواطن، يحصل الفرد الواحد على 50 جنيهًا كل شهر يقوم بشراء سلع من القائمة التموينية، وذلك من خلال بقال التموين، وفروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام، النيل، الإسكندرية.