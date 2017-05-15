صرف 6 مليارات جنيه لمزارعى القمح

❏ نقيب الفلاحين: روتين الحكومة يهدى المحصول للتجارمحمد مجدى والصاوى أحمدكشف ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن صرف جميع المستحقات المالية للموردين عن عمليات تسلم الأقماح، بقيمة 6 مليارات جنيه، بمتوسط سعر 3850 جنيها للطن.وتسلمت وزارة التموين 1.550 مليون طن قمح من ا

❏ نقيب الفلاحين: روتين الحكومة يهدى المحصول للتجار

محمد مجدى والصاوى أحمد

كشف ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن صرف جميع المستحقات المالية للموردين عن عمليات تسلم الأقماح، بقيمة 6 مليارات جنيه، بمتوسط سعر 3850 جنيها للطن.

وتسلمت وزارة التموين 1.550 مليون طن قمح من المزارعين منذ بداية موسم التوريد حتى مساء أمس، بما يعادل %30 من إجمالى الكميات المستهدفة والتى تقدر بنحو 4 ملايين طن.

وخصصت الحكومة 15 مليار جنيه لشراء القمح من المزارعين الموسم الحالى، الذى بدأ منتصف أبريل الماضى ويستمر حتى منتصف يوليو المقبل.

وأكد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أن عمليات تسليم وتوريد الأقماح لا تزال بطيئة وتشهد تكدسا كبيرا فى محافظات المنيا، الغربية، الشرقية، دمياط، أسيوط، بنى سويف، بسبب الروتين مما منح الفرصة للتجار للسيطرة على حصة كبيرة منها والقيام بتخزينها، لافتا إلى أن مركزى العدوة، وبنى مزار، فى المنيا يشهدان تكدسا كبيرا للأقماح أمام لجان الفرز، بسبب اشتراط استلام المحصول فى شكاير «خيش» وبوزن 50 كجم، وإلغاء الشيكارة البلاستيك.

وتستهلك مصر نحو 18 إلى 19 مليون طن قمح سنويا، منها 7 ملايين طن منتجة محليا، والباقى يستورد من الخارج.

وكشف «عبد الرحمن»، أن تجار السوق السوداء يشترون الإردب بقيمة 550 جنيها لكل درجات القمح، ويقومون بتخزينه حاليا لاستغلاله خلال الفترة المقبلة، سواء ببيعه للمستهلكين أو للأفران، أو حتى تهريبه لليبيا، والسودان، وآخر شئ يفكر فيه هؤلاء التجار هو التوريد للحكومة.

وأكد أن أكثر المحافظات التى تعانى من التكدس فى استلام القمح، هى بنى سويف، والفيوم، وأسيوط، والدقهلية، والشرقية، متوقعا عدم نجاح الحكومة فى تسلم كميات القمح المستهدفة من المزارعين،

وتابع: «بالكاد ستتسلم نحو 3 ملايين طن، بسبب سيطرة التجار على شراء المحصول مستغلين الروتين والبطء الذى يتعرض له المزارعون عند التوريد للصوامع».