صرف 50% من مقررات أغسطس التموينية

ضخ 280 ألف طن سكر وأرز و136 ألف طن زيت محمد مجدى تشهد محال البقالة التموينية، زحاماً، لصرف المقررات الخاصة بشهر أغسطس الجارى، وصرف السلع المجانية الخاصة بفارق نقاط الخبز المدعم عن شهر يوليو الماضى. قال ماجد نادى، المتحدث الإعلامى للنقابة العامة لبقالى التموين، إنه منذ بداية أغسطس الجارى حتى الخمي

ضخ 280 ألف طن سكر وأرز و136 ألف طن زيت

محمد مجدى

تشهد محال البقالة التموينية، زحاماً، لصرف المقررات الخاصة بشهر أغسطس الجارى، وصرف السلع المجانية الخاصة بفارق نقاط الخبز المدعم عن شهر يوليو الماضى.

قال ماجد نادى، المتحدث الإعلامى للنقابة العامة لبقالى التموين، إنه منذ بداية أغسطس الجارى حتى الخميس الماضى، صرف ما يقرب من %50 من إجمالى المقررات التموينية الخاصة بشهر أغسطس.

وأضاف نادى، لـ”المال”، أن السلع التى يقبل عليها المواطنين المستفيدين من الدعم التموينى، مازالت ثابتة على السلع الرئيسية وهى السكر، والأرز، والزيت، والمكرونة، والشاى، والدقيق.

ولفت نادى إلى أنه تصرف السلع المجانية الخاصة بفارق نقاط الخبز المدعم الخاصة بشهر يوليو، بالتوازى مع صرف المقررات التموينية لشهر أغسطس الجارى، موضحاً أن السلع المجانية تصرف من يوم 1 إلى يوم 20 من كل شهر.

بينما قال نجيب ملاك، بقال تموينى فى العباسية، أن ما يصرف للمستفيدين من الدعم التموينى، بخلاف السلع الأساسية “السكر، الأرز، الزيت”، تونة، وكلور، ونسكافيه، ومسحوق غسيل أتوماتيك، ومسلى، بعد إضافتها على قائمة المقررات التموينية.

وفى نفس السياق، أكد علاء فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية عن شهر أغسطس الجارى، للبقالين، وفروع جمعيتى، بالإضافة للمجمعات الاستهلاكية.

وقال فهمى، إنه ضخ ما يقرب من 140 ألف طن سكر، و136 ألف طن زيت، و140 ألف طن أرز، فى مخازن شركتى المصرية، والعامة لتجارة الجملة، لصرف الاحتياجات التموينية لحاملى البطاقات، وعددهم يزيد عن 70 مليون مواطن.

وأضاف أنه يضخ كميات كبيرة من المسلى، والمكرونة، والشاى، وباقى السلع والأصناف، التى أضيفت على قائمة المقررات التموينية، ويستطيع المواطن أن يختار فيما بينها.

وأوضح فهمى أن كيلو السكر يباع للمستفيد من الدعم بسعر 10 جنيهات، وبالنسبة للزيت الخليط 14 جنيهًا، للزجاجة زنة 800 جرام، وكيلو الأرز 650 قرشًا، مشيراً إلى أن أسعار اللحوم فى المجمعات الاستهلاكية ثابتة دون تعديل، ويباع كيلو اللحوم السودانى الطازج بسعر 80 جنيهاً، والمجمد 60 جنيها، وكيلو الدواجن 31 جنيهاً.