صرف 469 مليون جنيه لأصحاب المعاشات خلال يومي العيد

أونا أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم صرف 411 ألفا و858 حالة صرف معاش من الصرافات الآلية بدءا من مساء الخميس (ليلة العيد) وحتى الساعة منتصف يوم السبت، بإجمالي 469 مليونا و259 الفا و751 جنيها. وقالت والي، في تصريحات لها اليوم، إن عمليات صرف المعاشات الآلية مستمرة وتتم بدون عوائق

أونا

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم صرف 411 ألفا و858 حالة صرف معاش من الصرافات الآلية بدءا من مساء الخميس (ليلة العيد) وحتى الساعة منتصف يوم السبت، بإجمالي 469 مليونا و259 الفا و751 جنيها.

وقالت والي، في تصريحات لها اليوم، إن عمليات صرف المعاشات الآلية مستمرة وتتم بدون عوائق من الماكينات الخاصة بمنظومة المعاشات ومن ماكينات الصرف الخاصة بمجموعة بنوك مصر وماكينات صرف البريد.

وأشارت الوزيرة ، في تصريحات لها اليوم، إلى أن غرفة عمليات من صندوقي التأمينات -الحكومي والعام والخاص –منعقدة طوال أيام عيد الأضحى لمتابعة الموقف على مدار اليوم و تقوم في حالة وجود عطل بماكينات الصرف بالإبلاغ والمتابعة حتى إصلاحه أولا بأول بالتواصل مع شركة اى فاينانس، كما أن شركة امانكو تقوم بتغذية الماكينات بالنقدية كلما استدعى الأمر ذلك طوال أيام العيد.

ولفتت الوزيرة إلى أن الخط الساخن لتلقي شكاوي خاصة بماكينات الصراف الآلي “ATM” يعمل خلال إجازة عيد الإضحى ويتلقى استفسارات أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف من خلال أرقام “كول سنتر”وهي: 19680 و 19683.

يذكر أن من يحمل بطاقة صرف المعاشات الآلية يبلغ عددهم 6 ملايين مواطن يمثلون نحو 79% من إجمالي أصحاب المعاشات والذين يتجاوز عددهم 9 ملايين صاحب معاش ومستحق.

