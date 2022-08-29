جامعة هليوبوليس تمنح 400 جنيه حافزا للزراعة العضوية في المنصورة والفيوم والمنيا

تعتزم جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة توجيه حصيلة بيع 10 آلاف شهادة كربونية فى صورة حافز لصالح المزارعين الملتزمين بتطبيق معايير الزراعة العضوية فى مدن المنصورة والفيوم والمنيا قبل نهاية العام الجاري.

الرئيس التنفيذي للمركز المصري للكربون : المذكرة تتضمن تدريب الطلاب على قياس البصمة الكربونية

وأوضح عمر غالي ، الرئيس التنفيذي للمركز المصري للكربون ، أن الجامعة وقعت مذكرة تفاهم مع المركز على تسويق الشهادات لمدة عام قابلة للتجديد باستثمارات تتراوح بين 5 إلي 6 ملايين جنيه باعتباره مطورا للتكنولوجيا المستخدمة فى قياس البصمة الكربونية ، قائلا: أي مزارع سيقوم بأعمال الفلاحة دون استخدام كيمياويات سيحصل على 400 جنيه من الجامعة.

وأكد غالي فى تصريحات لـ ” المال ” أن جامعة هليوبوليس من خلال أحد برامج كلية الهندسة الزراعية تقدم للمزارعين برامج تدريبية لتدريبهم على أساليب الزراعة العضوية ، وتعريف المزارعين بفوائدها ، منوها بأن المذكرة تتضمن أيضا تدريب بعض طلاب جامعة هليوبوليس على طرق قياس البصمة الكربونية بأحدث الطرق الرقمية.

وشهادة الكربون هى وثيقة تصدر من قبل السلطات المختصة فى الدولة مثل وزارة البيئة تفيد بأن الجهة الحاصلة عليها نجحت فى خفض الانبعاثات لكل طن كربون وفقا للمعايير البيئة.

المركز المصري للكربون يستهدف 100 من أصل 220 شركة مقيدة بالبورصة المصرية

علي صعيد آخر ، ألمح إلى أن المركز المصري تقدم بمقترح فى وقت سابق إلي الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية السابق لدمج قياسات البصمة الكربونية فى القرار 107 الصادر عن هيئة الرقابة المالية الذي يلزم الشركات المدرجة فى البورصة بإعداد تقارير الاستدامة البيئة.

ونوه عن استهداف الشركة تدريب 100 شركة من أصل 220 مقيدة فى سوق المال علي قياس البصمة الكربونية داخلها علي غرار ما يفعله البنك المركزي المصري إلزام البنوك من قياس البصمة الكربونية داخل المصارف.

يذكر أن المركز المصري للكربون هي شركة مساهمة مصرية تأسست في أبريل الماضي ، بينما أنشئت جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة فى عام 2009 بواسطة رجل الأعمال إبراهيم أبو العيش صاحب شركة سيكم للأعشاب الطبية ، وتضم 5 كليات هي كلية الصيدلة والعلاج الطبيعي والهندسة والزراعة الحيوية والإدارة والاقتصاد.