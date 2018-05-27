صرف 300 مليون يورو من تمويل خط المترو الثالث

مدحت اسماعيل صرفت الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، نحو 300 مليون يورو، تمثل الشريحة الأولى من قرض بقيمة 900 مليون يورو، لتمويل المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.وقالت مصادر مطلعة، إن الشريحة تتوزع بواقع 100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية، و200 من بنك الاستثم

مدحت اسماعيل



صرفت الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، نحو 300 مليون يورو، تمثل الشريحة الأولى من قرض بقيمة 900 مليون يورو، لتمويل المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وقالت مصادر مطلعة، إن الشريحة تتوزع بواقع 100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية، و200 من بنك الاستثمار الأوربى، ويوفر الاتحاد الأوربى منحة بقيمة 44 مليون يورو.

وتنفذ 4 شركات أعمال مقاولات المرحلة الثانية منها تحالف شركات فينسى الفرنسية، والمقاولون العرب، وأوراسكوم للإنشاءات.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد الأربعاء الماضى، انطلاق أعمال حفر المرحلة الثالثة، الممتدة من العتبة حتى بولاق الدكرور بطول 17.7 كيلومتر، بحضور وزراء النقل، والكهرباء، والتنمية المحلية، ومحافظى القاهرة، والجيزة، وقيادات وزارة النقل، وتستهدف المرحلة الثالثة نقل 1.5 مليون مواطن يومياً، فضلاً عن توفير 2 – 2.2 مليار جنيه سنوياً من الوقود، بحسب تصريحات وزير النقل، الدكتور هشام عرفات.

وتشمل 15 محطة نفقية وسطحية وعلوية، وانتهت بالفعل الأعمال الإنشائية لمحطة جمال عبد الناصر، وتم تجهيزها لمرور الحفار، باعتبارها أول محطة يمر بها، للذهاب تجاه محطات ماسبيرو والزمالك.