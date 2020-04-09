صرف 30 % من مقررات أبريل للبقالين ومنافذ «جمعيتي»

أكد مصدر مسئول فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف المقررات التموينية لشهر أبريل الجارى لبقالى التموين ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للقابضة «الأهرام، والنيل، والإسكندرية».

قال المصدر لـ«المال» إنه تم صرف ما يقرب من %30 من إجمالى المقررات التموينية الخاصة بالشهر الجاري، لنحو %25 من بقالى التموين على مستوى الجمهورية و %10 من منافذ جمعيتي.

يذكر أن عدد بقالى التموين يصل إلى 30 ألف بقال، و4170 منفذًا لجمعيتى على مستوى الجمهورية.

أوضح أن السلع التى تم تسليمها للمنافذ التموينية هى «السكر، والزيت، والمكرونة، والأرز، والمسلي، والفول، والشاي، والدقيق، والأجبان، والمربي، والخل، والمنظفات، ومساحيق الغسيل».

أضاف المصدر أن باقى الكميات يتم صرفها تباعا خلال الشهر الجاري، ومن ثم طرحها لحاملى البطاقات التموينية.

يشار إلى أن وزارة التموين كانت تقوم بتسليم المقررات التموينية الخاصة بكل شهر بواقع مرتين طوال الشهر .

ونظرا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد تم تعديل نظام الصرف لبقالى التموين وجمعيتى على أن يتم الصرف بواقع 4 مراحل طوال الشهر.

نفى المصدر وجود عجز فى أى صنف من الأصناف المطروحة على قائمة المقررات التموينية السابق ذكرها

أكد أحمد مهدي، مستشار وزير التموين لقطاع الرقابة والتوزيع لـ»المال» أن شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة مستمرة فى صرف سلع تموين شهر أبريل الجارى للمنافذ التموينية وذلك على فترات.

وقال مهدى إنه تم تقسيم أعداد بقالى التموين فى كل منطقة تابعة لفروع شركتى الجملة ليتم صرف السلع لهم على مدار الشهر منعا للتكدس والزحام فى مخازن الجملة، ثم طرحها للمواطنين من خلال المنافذ التموينية.

أوضح أن تلك الإجراءات بغرض حماية المواطن من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بعمليات صرف المقررات التموينية.

كان على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريراً بداية الأسبوع الجارى من مديرى المديريات بشأن انتظام صرف مقررات تموين شهر أبريل من خلال المنافذ، والممثلة فى بقالين التموين، وفروع المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع جمعيتى، وصرف السلع طوال أيام الشهر من الساعة 7 صباحاً حتى 7 مساءً.

شدد المصيلحى على أن السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنة وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، تشمل الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والبقوليات، والشاى وغيرها من السلع التى تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.

وجه المصيلحى قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة مديريات التموين على مستوى الجمهورية، للمرور على مخازن الجملة للتأكد من صرف السلع للمنافذ التموينية، لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطن.

يبلغ الدعم الحكومى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى الموازنة (2019 /2020)، ما يقرب من 89 مليار جنيه، مقسمة إلى 38 مليارا للسلع التموينية و51 مليارا للخبز المدعم، لتوفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيد من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات التموينية.

تصل حصة الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية 50 جنيهًا لأول 4 أفراد، وباقى الأفراد 25 جنيهاً، يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، إضافة إلى شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش.