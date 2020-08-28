صرف 2 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 1439 شاباً بينهم 18 من ذوي القدرات بالمنوفية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية 1439 شاباً، من بينهم 18 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة ” كعب العمل” من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل 2602 شابا باحثاً عن العمل .

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منحة عيد الفطر والعمال للعمالة غير المنتظمة المسجلين بها لـ 2473 عاملاً ، بإجمالى 2 مليون و473 ألف جنيه .

وأشار عفيفي محمد، مدير المديرية، في تقرير للوزير، إلى أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف 3 منح مواليد بقيمة 6 آلاف جنيه ، و5 منح وفاة بإجمالى 50 ألف جنيه، فضلاً عن صرف منحة رعاية صحية 2000 جنيه لعامل آخر، ليصل إجمالى ما تم صرفه 58 ألف جنيه علي الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية .

وحررت المديرية شهادات أمان لنحو 88 عاملا، بإجمالي 44 ألف جنيه، فضلا عن استخراج قياس مستوى مهارة لـ 1626 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج نفس العدد ترخيص بمزاولة الحرفة.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد تم التفتيش على 345 منشأة، وأسفر عن تحرير 17 محضر سلامة وصحة مهنية، فضلاً عن إعطاء مهلة قانونية لـ 315 منشأة لإزالة المخالفات التى تم إنذارها بها، وعن مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 1106 منشآت أسفر عن تحرير 149 محضر مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ، تم التفتيش على 345 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .

أضاف أن المديرية تلقت 157 شكوى عمالية فردية تم تسوية 14 شكوي منها ودياً، و54 شكوى أحيلت للقضاء، و 84 شكوى ما زالت تحت البحث .