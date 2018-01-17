صرف 1500 جنيه معاشا استثنائيا لضحايا حوادث إرهابية

خاص أقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه صرف مساعدة مالية ومعاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين في الحادث الذي وقع بكنيسة مارمينا بحلوان يوم الجمعة الموافق 29/12/2017، ما يتضمن صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، و40 ألف جنيه لكل مصاب وفق القواعد المقررة في ذلك، وكذا صرف معاش استثن

خاص

أقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه صرف مساعدة مالية ومعاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين في الحادث الذي وقع بكنيسة مارمينا بحلوان يوم الجمعة الموافق 29/12/2017، ما يتضمن صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، و40 ألف جنيه لكل مصاب وفق القواعد المقررة في ذلك، وكذا صرف معاش استثنائي قيمته 1500 جنيه لأسرة كل شهيد.

كما أقر وافق مجلس الوزراء صرف مساعدة مالية ومعاش استثنائي لأسر شهداء حادث الاعتداء على سيارات أحد مصانع الأسمنت الكبرى الذي وقع بوسط سيناء بتاريخ 9/11/2017، والذي يتضمن صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، وصرف معاش استثنائي قيمته 1500 جنيه لأسرة كل شهيد.

