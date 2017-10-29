صرف ٤٣ مليون جنيه لـ ١٢٩ ألف مطلقة في سبتمبر

محمود جمال:وقعت شركات المحمول العاملة بالسوق المحلية، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.بموجب البروتوكول ستتمكن المطلقات من صرف النفقة الشهرية عبر المحمول، من خلال استماره اشتراك متوافره لدي البنك. وقالت غاده والي، وزيره التضامن الاجتماعي، إن البروتوكول يعد أولي خطو



محمود جمال:



وقعت شركات المحمول العاملة بالسوق المحلية، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.

بموجب البروتوكول ستتمكن المطلقات من صرف النفقة الشهرية عبر المحمول، من خلال استماره اشتراك متوافره لدي البنك.



وقالت غاده والي، وزيره التضامن الاجتماعي، إن البروتوكول يعد أولي خطوات تحقيق إستراتيجية الشمول المالي للدولة، بهدف إتاحة الخدمات المالية للفقراء.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزاره اليوم، بحضور وزير الاتصالات، ومفتي الجمهورية، ورؤساء شركات الاتصالات الأربعة.

وأوضحت والي أن التضامن صرفت خلال الشهر الماضي ٤٣ مليون جنيه، عبر ٤٣ فرع تابع لبنك ناصر الاجتماعي، لـ ١٢٩ ألف سيدة مطلقة، حصلت علي أحكام قضائية بالنفقة لـ ٢٧٩ ألف طفل.

