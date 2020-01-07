صرف منحة 5.2 مليون جنيه إلى 10 آلاف من العمالة غير المنتظمة بالقاهرة

صرف المنحة تم بواقع 500 جنيه لكل عامل، من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان الانتهاء من صرف 5 ملايين و258 ألفًا و500 جنيه، لنحو 10 آلاف و517 من العمالة غير المنتظمة المستحَقّة لمنحة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك من خلال إدارة العمالة بمديرية القوى العاملة بالقاهرة.

وقال الوزير: إن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، وتحقيقًا لمدّ مظلة الرعاية الصحية والاجتماعية المقدَّمة من الوزارة لهذه الفئة.

وأشار خالد المصري، وكيل أول الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، إلى أن صرف المنحة تم بواقع 500 جنيه لكل عامل، من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وفقًا للبروتوكول الموقَّع بين الوزارة وهيئة البريد الذي يهدف إلى تقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية.

يأتي ذلك فى إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية التى تقدم من خلال العديد من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.