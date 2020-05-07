صرف معونة العمالة غير المنتظمة عن طريق «ڤودافون كاش»

‎أعلنت شركة “فودافون مصر”، عن تعاونها مع البنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لدعم مبادرة البنك والحكومة لدعم العمالة اليومية وغير المنتظمة من المتأثرين بالأوضاع الحالية، وتمكينهم اقتصاديا.

وتشارك فودافون في المرحلة الثانية من صرف المعونة المستحقة ‎وتقوم “فودافون” بصرف المعونة لأكثر من ٥٠٪؜ من إجمالي نصيب شركات المحمول التي تقدم خدمات المحافظ الإلكترونية في السوق المصرية، وذلك لتمتع فودافون بالحصة السوقية الأكبر لسوق المحمول في مصر وأيضا لخدمات تحويل الأموال عبر المحمول .

‎وتم بالفعل صرف؜ المستحقات للعمالة من فروع الشركة والصراف الآلي، كما تقوم “فودافون” بإرسال رسائل للمستفيدين بالتوجه لصرف المنحة من أقرب فرع لهم.

‎وساعد علي نجاح عملية الصرف انتشار منافذ “فودافون” علي مستوي الجمهورية ووجود أكثر من ١٨٠ ألف منفذ وماكينات صرف آلي في جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما أدى إلى تجنب الازدحام تماما والتكدس ومن ثم وقاية المواطنين من خطر انتشار عدوى فيروس كورونا وتيسير عمليات الصرف للمستفيدين من المنحة.

‎وتأتي هذه الشراكة لتعكس الثقة في قدرة “فودافون مصر” على دعم التحول الرقمي للخدمات ومؤازرة الدولة خلال الأوضاع الحالية وتيسير حياة المواطنين.

وأعلنت “فودافون” في وقت سابق ومنذ بداية أزمة “كورونا” إمكانية التسجيل لاستخدام المحفظة الإلكترونية من المنزل بالرقم القومي فقط، وذلك دعماً لمنظومة الدفع الرقمي في مصر بما يتماشى مع خطة الدولة والبنك المركزي للحد من التعامل النقدي وتحويل الخدمات إلى النمط الرقمي خلال الفترة الراهنة.

كما تم رفع الحد الأقصى للمعاملات اليومية من 6 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه والمعاملات الشهرية التي تمت مضاعفتها لتصل إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى رفع حد تخزين الأموال على المحفظة ليصل إلى 50 ألف جنيه.

إلى جانب ذلك، تتيح “فودافون كاش” بالفعل تسديد الفواتير وسداد المستحقات الخدمية مثل المياه والكهرباء والغاز، وتسديد أية مصروفات تعليمية، هذا بالإضافة إلى إتاحة خدمات التبرعات للمؤسسات المختلفة والتسوق عبر الإنترنت.

