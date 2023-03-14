صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2023.. الموعد ورابط الاستعلام وتفاصيل زيادة الـ 25%

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2023 غدا الأربعاء الموافق 15 مارس 2023، حيث تبين وجود أكثر من 5 ملايين أسرة فقيرة وشمل أكثر من 20 مليون مواطن يستفيدون من الدعم النقدي كل شهر.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن صرف معاش تكال وكرامة مارس 2023 ورابط الاستعلام عن صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2023 من خلال الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي وتفاصيل زيادة المعاشات الجديدة.

صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2023.. الموعد ورابط الاستعلام

تبدأ الأسر المستفيدة من صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2023 يوم 15 من كل شهر بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية، كما يتيح موقع هيئة التأمين الاجتماعى للمستحقين خدمة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2023، بالرقم القومي من هنا https://tk.moss.gov.eg/.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2023

حددت وزارة التضامن الاجتماعى 4 خطوات يستطيع من خلالها المتقدمون لـ معاش تكافل وكرامة الاستعلام عن قبولهم للاستفادة من المعاش وهى كالآتى:

1 معاش تكافل وكرامة، الدخول عبر موقع بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج، من هنا https://tk.moss.gov.eg/.

2- ثم إدخال الرقم القومي للمستعلم عن المعاش الخاص به.

3- والخطوة التالية الضغط على زر استعلام.

4- الخطوة الأخيرة وهى ظهور نتيجة الاستعلام عن المعاش، سواء بالقبول أو الرفض مع ذكر سبب الرفض.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة



1- ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري، تتيح صرف معاش تكافل وكرامة 2023.

2- ماكينات الصراف الآلي من البنوك.

3- إجراء الدفع الإلكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2023.. زيادة المعاشات

يمكن للمستحقين من صرف معاش تكافل وكرامة معرفة قيمة المعاش، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، زيادة الفئات المالية للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريا بداية من أول أبريل المقبل، وكانت وزارة التضامن تتمثل قيمة المعاش بعد الزيادة في التالى:

1- بعد قرار الرئيس السيسي بزيادة 25%، المواطن الذي يحصل على معاش تكافل وكرامة 500 جنيه، سوف يصل قيمة الدعم 625 جنيها.

2-المسنين الذين يتقاضون معاش تكافل وكرامة بقيمة 450 جنيهًا، بعد زيادة المعاشات يحصلون على 562.5 جنيه.

3- يصل معاش تكافل وكرامة لـ الأشخاص ذوي الهمم الذين يحصلون على 450 جنيها، بعد الزيادة يصل إلى 562.5 جنيه شهريا.

4- يصل معاش عملاء كرامة من الأيتام الذين يحصلون على 350 جنيها بعد الزيادة، يصل إلى 437.5 جنيه.