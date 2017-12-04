صرف معاشات العملاء خلال فودفوان كاش قريبًا

المال- خاص أكد أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية في فودافون، أن المعاشات تقدم خدمة صرف المعاشات قريبًا عن طريق فودفوان كاش. وأوضح أن العديد من الخدمات الأخرى كمشاهدة أفلام بدون اعلانات، فالشركة تقوم بفصل رقمي تتماشي مع استراتيجة الحكومة. وأشار إلى أن نعمل على زيادة الترددات وفق لتوجيهات

المال- خاص

أكد أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية في فودافون، أن المعاشات تقدم خدمة صرف المعاشات قريبًا عن طريق فودفوان كاش.

وأوضح أن العديد من الخدمات الأخرى كمشاهدة أفلام بدون اعلانات، فالشركة تقوم بفصل رقمي تتماشي مع استراتيجة الحكومة.

وأشار إلى أن نعمل على زيادة الترددات وفق لتوجيهات ياسر القاضي وزير الاتصالات والتكنولوجيا، ونقوم بتجارب حقيقة خلال هذة الفترة للحصول على ترددات الجيل الخامس.

ولفت إلى أن السوق بحاجة إلى الجيل الرابع، وقدرنا نحصل على الترددات في 28 سبتمبر الماضي، التى أكدنا بها للعالم أن مصر تواجب الموجة التكنولوجيا.