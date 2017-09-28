صرف مستحقات 10 فقط من عمال طنطا للكتان

إيمان عوف:قال جمال عثمان، القيادي العمالى بشركة طنطا للكتان، إنه رغم التوصل لاتفاق مع وزير قطاع الأعمال د.أشرف الشرقاوى، والشركة القابضة للغزل والنسيج، بصرف مستحقات العمال بعد بيع الشركة، منذ 7 سنوات، والحصول على حكم نهائي بات ببطلان عقد البيع، إلا أن أزمة صرف المستحقات لـ 240 عاملا ما زالت مستمرة

إيمان عوف:



قال جمال عثمان، القيادي العمالى بشركة طنطا للكتان، إنه رغم التوصل لاتفاق مع وزير قطاع الأعمال د.أشرف الشرقاوى، والشركة القابضة للغزل والنسيج، بصرف مستحقات العمال بعد بيع الشركة، منذ 7 سنوات، والحصول على حكم نهائي بات ببطلان عقد البيع، إلا أن أزمة صرف المستحقات لـ 240 عاملا ما زالت مستمرة.



وأشار إلى أن إجمالي العمال الذين صرفوا مستحقاتهم حتى الأن لا يتجاوز 10 عمال، وعندما سأل العمال عن سبب التأخير، كان الرد بأنهم سيحصلون على مستحقاتهم خلال شهرين، وهو ما اعتبره عثمان مماطلة تزيد الأعباء على كاهل العمال، دون أي مبرر.

وحذر مما وصفه بالتلاعب بعمال طنطا للكتان، مؤكدا أنهم يطالبون بحقوقهم منذ 7 سنوات، ولن يتراجعوا إلا بالحصول عليها كاملة.

كان السفير ياسر النجار، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، قد أدلى بتصريحات صحفية قال فيها إنه تم بالفعل إنهاء أزمة تعويضات ومستحقات العاملين بشركة طنطا للكتان، لافتا أنه تم الصرف لـ 10 عمال.

وأضاف أن القابضة أنهت الأزمة بحلول جذرية، وتم الاتفاق على منح كل عامل 65 ألف جنيه، مؤكدا أن إجمالى ما سيتم صرفه للعمال يبلغ نحو 15.6 مليون جنيه، لـ 240 عاملا، بعد اتفاق الشركة القابضة، واتحاد العمال، ووزارة قطاع الأعمال العام.