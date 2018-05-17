صرف مستحقات مزارعى القصب عن أبريل

المال - خاصبدأت شركة السكر والصناعات التكاملية، صرف مستحقات مزارعى القصب، عن توريدات المحصول للمصانع، لشهر أبريل الماضى، بقيمة 800 مليون جنيه.استجابت «الحكومة» ممثلة فى وزارة التموين، المالكة لشركة السكر والصناعات التكاملية، لمطالب المزارعين فى صرف %90 من قيمة توريد المحصول، والباقى



المال – خاص

بدأت شركة السكر والصناعات التكاملية، صرف مستحقات مزارعى القصب، عن توريدات المحصول للمصانع، لشهر أبريل الماضى، بقيمة 800 مليون جنيه.

استجابت «الحكومة» ممثلة فى وزارة التموين، المالكة لشركة السكر والصناعات التكاملية، لمطالب المزارعين فى صرف %90 من قيمة توريد المحصول، والباقى يصرف قبل نهاية يونيوالمقبل .

أكد رشدى أبوالوفا، رئيس جمعية منتجى قصب السكر، بدء صرف مستحقات توريد القصب الخاصة بشهر أبريل، مشيرًا إلى أن ما صرف حتى الآن يمثل توريدات %50 من المحصول، بقيمة 2 مليار جنيه، عن فبراير ومارس دون احتساب شهر أبريل .

قال أبوالوفا: «من المستهدف رفع القيمة إلى 4 مليارات جنيه، مع توريد كامل المحصول فى نهاية الموسم».

يوجد فى مصر 8 مصانع منتجة للسكر، «مصانع كوم أمبو، وأدفو، وأرمنت، وقوص، وقفط، ودشنا، ونجع حمادى، وأبوقرقاس» وتبلغ المساحة المنزرعة 320 ألف فدان .

أكد همام حسن، رئيس جمعية منتجى قصب السكر فرع الأقصر، أنه لا يزال هناك أزمة فيما يتعلق بتراكم فوائد مديونيات المزارعين للبنك الزراعى، البالغة 400 مليون جنيه، وتقوم شركة السكر والصناعات التكاملية بسداد قيمة القرض نيابة عن المزارع خلال شهر من استلام المحصول .

لفت إلى أن شركة السكر تخصم قيمة المديونية لديها وترسل المخالصة للبنك الزراعى وتحتفظ بالشيك الخاص بالقرض .

تابع: حال لم تقم الشركة بالسداد نيابة عن المزارع ترتفع حجم الفائدة عليه من %5 إلى %6 وتصل إلى %10، حال تخطى مدة السداد المحددة، تقفز إلى %25، نتيجة تحول القرض من زراعى إلى تجاري.

أوضح حسن أن معدل إنتاج طن القصب حاليا من التقاوى المنتشرة، «س9» تبلغ 110 كلجم بدلا من 100 فقط، طبقا للقانون المتاح بسبب «تقزم المحصول « .

يبلغ حجم الاستهلاك سنويا فى مصر 3.4 مليون طن، بينها 1.1 مليون طن سكر قصب، و1.4 مليون طن سكر بنجر، بينما يتراوح حجم الاستيراد بين 750 إلى مليون طن سنويا.

فيما يتعلق بخطة إحلال وتجديد تقاوى القصب، أكد الشافعى حسن، نائب رئيس جمعية الأقصر، أنه حتى الآن لم تعتمد شركة السكر صنف جيزة 4 الذى ينتج 50 طنًا، مقارنة بالصنف المستنبط حديثا، جيزة 3، لأنه لم يلق قبولا من المزارعين.

أوضح حسن، أنه لا يوجد أى تضييق على زراعة القصب حتى الآن، وأن المحصول يحتاج البقاء 5 أعوام فى الأرض حتى حصاده، ثم تحرث الأرض لزراعته مجددًا .