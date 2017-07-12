صرف مستحقات حوافز الطيران قبل نهاية أغسطس

أحمد عاشور:وضعت وزارة السياحة برنامجا زمنيا لصرف كامل مستحقات برنامج تحفيز الطيران العارض والمنتظم بحلول أغسطس المقبل، وهو الذى وضعته الوزارة لتشجيع الحركة السياحية الوافدة للسوق المحلية بالتعاون مع وزارة الطيران.قال اللواء أحمد حمدى، نائب رئيس هيئة التنشيط السياحى، والمكلف بالإشراف على صرف مستح

أحمد عاشور:

وضعت وزارة السياحة برنامجا زمنيا لصرف كامل مستحقات برنامج تحفيز الطيران العارض والمنتظم بحلول أغسطس المقبل، وهو الذى وضعته الوزارة لتشجيع الحركة السياحية الوافدة للسوق المحلية بالتعاون مع وزارة الطيران.

قال اللواء أحمد حمدى، نائب رئيس هيئة التنشيط السياحى، والمكلف بالإشراف على صرف مستحقات شركات الطيران المتعلقة بتحفيز الرحلات الوافدة للمناطق السياحية، لـ«المال»، إن الوزارة صرفت 330 ألف دولار لإحدى الشركات العالمية، رافضا الكشف عنها، تمثل مستحقات شهرى نوفمبر وديسمبر 2016، وسيتم وضعها فى حساب الشركة القابضة للمطارات، وجارٍ مراجعة طلبات باقى الشركات.

ورفض حمدى تحديد إجمالى مستحقات الشركات، مشيراً إلى أنها تتوقف على المراجعة النهائية للطلبات المقدمة من العملاء، والتى يتم اعتمادها من وزارة الطيران، ممثلة فى الشركة القابضة للمطارات، لكنه أكد أن إجمالى المستحقات سيتم صرفه بحلول أغسطس المقبل.

كانت وزارة السياحة قد عدلت العام الماضى قواعد صرف مقابل التحفيز المالى لبرنامج الطيران العارض والمنتظم، بحيث تقوم بالدفع لشركة المطارات المصرية، على أن تقوم الأخيرة بخفض الرسوم للطيران الأجنبى بالقيمة نفسها، بدلاً من التعامل المباشر بين الوزارة والشركات الأجنبية.

وقالت مصادر فى وقت سابق، إن هناك صعوبات تواجه وزارتى السياحة والطيران، بسبب طول فترة الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام عمليات تحويل الأموال، والتى وصفتها بـ«الروتين الحكومى».

وتشمل منظومة التحفيز 4 برامج، يشترط الأول منها تسيير شركات الطيران المنتظم المنخفض التكاليف، 22 رحلة أسبوعيًا للمطارات المصرية، وألا تقل نسبة امتلاء الطائرة عن %80 للحصول على حافز قدره 6000 دولار للرحلة، يسدده صندوق السياحة، نيابة عن شركة الطيران الأجنبية، فى صورة تخفيض جزء من رسوم الخدمات الأرضية بالمطارات المصرية.

ويتعلق البرنامج الثانى بتحفيز الطيران منخفض التكاليف المنتظم والعارض، ويتضمن ألا يقل عدد الرحلات عن 21 أسبوعيًا، وألا تقل نسبة الامتلاء عن %80، وأن يكون الحجز للإقامة الفندقية، وتبلغ قيمة التحفيز للرحلات المنتظمة 6 آلاف دولار، والطيران العارض 3000 دولار.

أما البرنامج الثالث فهو مخصص لشركات الطيران التى تقوم بتنظيم رحلات تتراوح بين 10 و20 أسبوعيًا «منخفض التكاليف منتظم وعارض» للمطارات المصرية، ويتم تحفيزها بمبلغ قدره 4 آلاف دولار للرحلات المنتظمة، و2000 دولار لرحلات الطيران العارض، شريطة أن تصل نسب الامتلاء إلى %80.

ويتضمن البرنامج الأخير، تحفيز الطيران العارض بمبلغ قدره 3000 دولار عن كل رحلة للمطارات المصرية، بشرط ألا تقل نسبة امتلاء الطائرة لمطارى شرم الشيخ والغردقة، عن %80، ولمطار مرسى علم %65، ولمطارات «الأقصر – أسوان – طابا – مرسى مطروح – العلمين» %50.