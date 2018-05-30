صرف مستحقات أصحاب المعاشات بالوطنية للإعلام قبل عيد الفطر

رحاب صبحى:أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن حلِّ موضوع تأخر صرف مستحقات أصحاب المعاشات بالهيئة الوطنية للإعلام، حيث سيتم صرف مستحقات المحالين إلى المعاش في شهر ديسمبر 2016 قبل عيد الفطر المبارك وتسليمهم الشيكات، على أن يتم الصرف تباعاً لباقي المستحقين بعد عيد الفطر المبارك.وصرح حسن النحاس، رئيس ال

رحاب صبحى:

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن حلِّ موضوع تأخر صرف مستحقات أصحاب المعاشات بالهيئة الوطنية للإعلام، حيث سيتم صرف مستحقات المحالين إلى المعاش في شهر ديسمبر 2016 قبل عيد الفطر المبارك وتسليمهم الشيكات، على أن يتم الصرف تباعاً لباقي المستحقين بعد عيد الفطر المبارك.

وصرح حسن النحاس، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام، بأن حل المشكلة جاء بعد تنسيق ومناقشات متواصلة منذ عدة أشهر بين رئيس الوطنية للإعلام حسين زين والجهات المعنية بهذا الشأن، إلى أن تم التوصل إلى حل الموضوع بصرف مستحقات المحالين إلى المعاش بالوطنية للإعلام.