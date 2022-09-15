«صرف صحي الإسكندرية» تنظم ورشة عمل لتبادل الخبرات في مجال العقود وتسعير الأعمال الفنية

نظمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورشة عمل تبادل الخبرات في مجال تسعير بنود جميع الأعمال الفنية وأعمال المقاولات الداخلية بالشركات التابعة، وذلك في قاعة المؤتمرات بمركز التدريب بمحطة التنقية الشرقية، بحضور الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب بالإسكندرية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ والغربية والمنوفية ومطروح والبحيرة والدقهلية.

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إن الورشة تهدف لتبادل الخبرات في المجال المالي والتعاقدي وتوحيد الجهود للخروج بأفضل المقترحات والتوصيات في مجال العقود والمشتريات والتسعير والمالية وإلى التعاون والتكامل بين الشركات التابعة للوصول لأفضل الأسعار وأجود الأعمال لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوسيع قاعدة المقاولين والموردين بين الشركات الشقيقة والتواصل المستمر والفعال في ذات المجال لتحديث المعلومات المتاحة لدي كل الشركات أولا بأول مما يوفر الوقت والجهد اللازمين للشركات والمتعاقدين، ما من شأنه أن يؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي والمحافظة على أسس ومبادئ العقد الإداري ومراعاة الصالح العام.

وأشار المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية إلى أن الأعمال الفنية هي التي ستحدد الاعمال المطلوبة وأسعارها تتحدد بناء علي عدة عوامل مختلفة بناء علي المحافظة ونوع البيئة التي ستتم بها الأعمال وخلافه.وتنقسم ورشة العمل الي ثلاث مجموعات مجموعة للعقود والمشتريات ومجموعة للتسعير ومجموعة للمالية للخروج بتوصيات وإجراءات لتحقيق الأهداف المنشودة من ورشة العمل.