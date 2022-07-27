صرف صحي الإسكندرية تنظم قافلة للتوعية بأهمية المياه

نظمت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة صرف صحي الإسكندرية، قافلة مائية بالتعاون مع حي الجمرك ووزارة الصحة ووزارة الأوقاف وإدارة التنمية المحلية بحى الجمرك بوحدة صحة حجاري بحي الجمرك. وذلك في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي في 26 يوليو من كل عام وطبقا لخطة الشركة بالاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للجمهور.

وأكد المهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، أهمية توعية المواطنين بمشروعات الصرف الصحي الجاري العمل عليها بالإسكندرية، وأهمية الحفاظ عليها ومدي تأثيرها علي حياة المواطن، بخلاف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ودورها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلي اهتمام القيادة السياسية بتطوير الخدمات ومستوي حياة المواطن في محافظة الإسكندرية وإلى الجهود التي تتم من بحث ودراسة وتنفيذ لعدد كبير جدا من المشروعات في شتي المجالات، وإلى دور المواطن في الحفاظ علي تلك المشروعات والاستخدام الأمثل لكل المرافق وتجنب السلوكيات الخاطئة في التعامل مع مياه الشرب والصرف الصحي.

وتم تقديم العديد من الخدمات وندوات التوعية وورش اعادة تدوير الزيوت وقامت إدارة الجمرك للتشغيل والصيانة بتوفير سيارة الشفط وتم تلقي بلاغات والعمل على حلها فورا أثناء تواجد القافلة.

وقامت وزارة الصحة بالكشف وصرف العلاج مجانى للمواطنين وقامت وزارة الأوقاف بإلقاء ندوات دينية حول ترشيد المياه والمحافظة على شبكة الصرف الصحى.

وكانت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية قد شاركت باحتفالات اليوم القومي لمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة الشركة بالأحتفالات اليوم القومي 70 لمحافظة الإسكندرية الموافق يوم 26 يوليو من كل عام والذي يوافق خروج الملك فاروق، من الإسكندرية إلي إيطاليا، في أعقاب ثورة 23 يوليو 1952. تضمنت فعاليات الاحتفال بالعيد القومي موكب زهور على طول الكورنيش بمشاركة عدد من النواب والقيادات التنفيذية للمحافظة.. وشاركت الشركة بسياراتها وبقافلة مائية بحي الجمرك لخدمة المواطنين.