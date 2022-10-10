«صرف صحي الإسكندرية» تعلن إلغاء حالة الطوارئ لتحسن الأحوال الجوية

أعلن اللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية إلغاء حالة الطوارئ بالشركة وعودة حالة العمل إلى عادية، لتعود السيارات أماكنها واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات والمحطات وأعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات.

ويتواجد على الأقل ٣ سيارات متمركزة بكل منطقة و ١٠ سيارات بالطوارئ و ٣ بدالات بالمعدات المركزية تكون جاهزه على مدار ٢٤ ساعة يوميا للتعامل مع المواقف الطارئة.

يأتي ذلك وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بأنه لا توجد فرص لسقوط أمطار ابتداء من صباح اليوم الاثنين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢.

جدير بالذكر سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بمحافظة الإسكندرية لم تتسبب في أي تراكمات.