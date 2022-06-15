صرف صحي الإسكندرية: تطهير خطوط ومطابق خلال فصل الصيف

قامت شركة صرف صحي الإسكندرية، بحملة تطهير خطوط ومطابق وغرف وبيارات الصرف الصحي، تنفيذا لخطتها الدورية التي تضعها خلال فصل الصيف، وذلك بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لتلك الغرف، والحفاظ على استمرارها في العمل.

وأكد المهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الهدف من خطة التطهير الدورية لشبكات الصرف الصحي منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة وتجنب حدوث طفوحات بالشوارع ناجمة عن وجود انسدادات بخطوط وشبكات الصرف الصحي نظرا لبعض السلوكيات الخاطئة في تعامل البعض مع شبكات الصرف الصحي أو سقوط المخلفات ببعض الشنايش أو المطابق.بالإضافة إلي الإستعداد لموسم الشتاء بخطة تطهير مكثفة تتواصل علي مدار 24 ساعة خلال الثلاث ورادي.

وتناشد شركة صرف صحي الإسكندرية المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي للوصول الى بيئة نظيفة آمنة، وتجنب السلوكيات السلبية والخاطئة التي تؤدي الي انسداد الشبكات وطفح مياه الصرف بإلقاء المخلفات الصلبة بداخل الشبكات.

وطالب رئيس الشركة المواطنين الإبلاغ عن أي مشكلة تخص الصرف الصحي بالمحافظة علي رقم الخط الساخن 175 أو علي صفحة الشركة علي موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك.