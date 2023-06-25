«صرف صحي الإسكندرية» ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

أعلن اللواء محمود نافع رفع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، درجة الاستعداد بالشركة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكداً استعداد الأمثل بفرق الطوارئ وغرفة العمليات وكافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة أي طارىء، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، لمواجهة أي سدد أو طفح في شوارع المحافظة،

واجتمع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالسادة مسئولي القطاعات المختلفة بالشركة لوضع خطط عمل الاستعداد لعيد الأضحى المبارك

وتابع نافع معدلات ونسب التطهير للشنايش والمطابق والبيارات بمختلف المناطق لرفع العبء عن الشبكات ومنعاً لحدوث اي انسدادات بالشبكات.وشدد علي الاستجابة الفورية لجميع شكاوي المواطنين الواردة من مختلف قنوات تلقي البلاغات ومتابعتها

وكذلك التأكد من اتخاذ اللازم حيالها. بخلاف المتابعة الدورية علي المحطات والمشروعات الجارية للتأكد من سلامة وإنتظام سير العمل أثناء فترة العيد.وناشد رئيس الشركة المواطنين بتجنب السلوكيات الخاطئة بعدم إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكة الصرف الصحي والتي تؤدي إلي إنسداد الشبكات وطفح مياه الصرف لما له من آثار جسيمة على الشبكة والبيئة وانعكاس ذلك على المواطنين بالمحافظة.

والإبلاغ عن أي مشكلة تخص الصرف الصحي بالمحافظة علي رقم الخط الساخن 175 أو على صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.