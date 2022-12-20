صرف صحي الإسكندرية ترفع حالة الاستعداد للأمطار بدءًا من اليوم

أعلن اللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر 2022 استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع ان تشهد محافظة الاسكندرية بدءا من اليوم أمطارا تبدأ خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث من ٣٠% إلي ٥٠% تقريبا ، يصاحب ذلك نشاط للرياح واضطراب في الملاحة البحرية.

وعليه تم توقف الإجازات و بدل الراحات وتنتشر السيارات والبدالات وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع أولا بأول، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية.

وشدد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.