صرف صحى الإسكندرية: مناقصة لتوريد احتياجات مصنع بمحطة التنقية الغربية

معتز محمود طرحت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، مناقصة عامة بنظام المظروفين لتوريد البوليمر لمصنع التجفيف الميكانيكى بمحطة التنقية الغربية. وحددت الشركة الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاربعاء الموافق 1/11/2017 موعداً لفتح المظاريف، موضحة أن هذه المناقصة ستكون خاضعه للائحة المشتريات بالشركة

معتز محمود



طرحت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، مناقصة عامة بنظام المظروفين لتوريد البوليمر لمصنع التجفيف الميكانيكى بمحطة التنقية الغربية.



وحددت الشركة الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاربعاء الموافق 1/11/2017 موعداً لفتح المظاريف، موضحة أن هذه المناقصة ستكون خاضعه للائحة المشتريات بالشركة.

كما انتهت الشركة من وضع كراسة الشروط والمواصفات وأتاحتها لمن يطلبها من إدارة المشتريات بالدور السابع بالشركة مقابل سداد 13289 جنيها.



واشترطت الشركة على المتقدمين فى المناقصة سداد تأمين ابتدائي 252000 جنيه نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان غير مشروط سارى لمدة 120 يوما يزاد 5% عند الاسناد.



كما قررت عقد جلسه للرد على الاستفسارات بمصنع التجفيف الميكانيكى “بالتقنية الغربية ” الساعه 12 ظهرا يوم الاثنين الموافق 23/10/2017.

