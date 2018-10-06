صرف صحى الإسكندرية تدعم أسطولها بـ10 سيارات لمواجهة الشتاء

معتز محمود:تسلمت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية عدد من المعدات الجديدة ضمن الاستعدادات لاستقبال موسم الأمطار لهذا العام.وكشف مصدر مُطلع بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية أن الشركة تسلمت مؤخراً 10 سيارات جديدة لم تدخل الخدمة بعد ، وستنضم لأسطول الشركة من المعدات والسيارات المدمجة والنافورى وغيرها.

معتز محمود:

تسلمت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية عدد من المعدات الجديدة ضمن الاستعدادات لاستقبال موسم الأمطار لهذا العام.

وكشف مصدر مُطلع بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية أن الشركة تسلمت مؤخراً 10 سيارات جديدة لم تدخل الخدمة بعد ، وستنضم لأسطول الشركة من المعدات والسيارات المدمجة والنافورى وغيرها.

وأضاف لـ”المال” أن تكلفة السيارة الواحدة من هذه السيارت الجديدة تبلغ نحو أربعة ملايين جنيه، لافتاً إلى أن الشركة تمتلك حالياً نحو 93 سيارة متنوعة من ماركات مختلفة سواء سيارات الشفط أوالمدمجة أوسيارات الصيانة لمجابهة موسم الشتاء الذى سيبدأ قريبا.

وفى هذا السياق قام مؤخرا اللواء أركان حرب محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بعدد من الجولات التفقدية لمناطق الحملات الميكانيكية التابعة للشركة لمتابعة حالة المركبات وكفاءتها فى الخدمة والتحدث الى العاملين عليها والسائقين.

وتجدر الأشارة إلى أن الطاقات المتاحة من محطات المعالجة التى تمتلكها شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، تبلغ 1.8 مليون متر مكعب يوميًا، تعالج فى 25 محطة موزعة على جميع مناطق خدمة الصرف الصحى بالإسكندرية.

ويُشار إلى أن محطات المعالجة التى تمتلكها، جميعها محطات ثانوية، باستثناء محطة التنقية الغربية، الوحيدة التى تعمل بنظام المعالجة الابتدائية، وأن محطة التنقية الشرقية تعمل حالياً بكامل طاقتها.

يذكر أن 7 محطات فرعية تابعة لشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، نجحت فى الحصول على شهادة معتمدة من الإدارة الفنية المستدامة «TSM».

وتتوزع تلك المحطات بين 5 محطات للرفع، ومحطتين للمعالجة فرعية، وجميعها تابعة لشركة الصرف الصحى بالإسكندرية.

يشار إلى أن شهادة الـ TSM تغطى تطبيق متطلبات الجودة للإدارة الفنية المستدامة لمحطات معالجة مياه الشرب، ومياه الصرف الصحى فى 5 مجالات: «السلامة والصحة المهنية، وإدارة الموارد البشرية، والتشغيل والصيانة، ومراقبة وضبط الجودة فى مختبرات التحليل».

ويهدف البرنامج إلى تحسين الخدمات المقدمة فى مجال الأعمال الفنية، والتنظيمية، التى تجرى فى مرافق مياه الشرب، والصرف الصحى، والارتقاء بها إلى مستوى المواصفات القياسية العالمية والمحلية، وأفضل الممارسات.