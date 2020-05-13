صرف سلع نقاط الخبز عن إبريل بقيمة 160 مليون جنيه

صرفت وزارة التموين والتجارة الداخلية سلع مجانية مقابل فارق نقاط الخبز للمواطنين حاملي البطاقات التموينية بقيمة 160 مليون جنيه، منذ يوم 1 إلي يوم 13 مايو الجاري، عن ما تم توفيره من الخبز المدعم خلال شهر إبريل الماضي، حسب تأكيدات مصدر مسئول في وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ”المال”.

وقال المصدر ، إن أبرز السلع التي تم صرفها مقابل فارق نقاط الخبز عن إبريل هي ، السكر والزيوت ، والدقيق، والمنظفات المنزلية؛ لتوفير احتياجات المواطنين من سلع عيد الفطر والمتمثلة في صنع كعك العيد.

ولفت المصدر، إلى أنه يتم صرف المقررات التموينية عن شهر مايو الجاري بصفة طبيعية .

واوضح انه يتم تسليم المقررات لبقالي التموين وفروع جمعيتي بصفة دورية دون إنقطاع ، و ذلك لعدد 30 ألف بقال تمويني ، و 4 ألاف منفذ جمعيتي ، إضافة إلي فروع المجمعات الاستهلاكية الاهرام والنيل و الاسكندرية ، والتي يصل عددها إلي ما يقرب من 1500 فرع .

وأصدرت وزارة التموين بيان اليوم الأربعاء عن صرف 261 مليون جنيه قيمة السلع التي تم صرفها من قبل بقالي التموين وجمعيتي والمجمعات الاستهلاكية لحاملي البطاقات التموينية.

وأضاف المصدر أنه تم صرف المقررات التموينية عن شهر مايو الجاري ، وصرف سلع فارق نقاط الخبز عن ابريل الماضي مستمر صرفهما حتي نهاية الشهر الجاري .

يذكر أن الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، قال في تصريحات سابقة لـ”المال” ، بداية الشهر الجاري إن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، وافق على تمديد قرار صرف سلع فارق نقاط الخبز المدعم حتي نهاية الشهر ، بدلًا من يوم 1 إلي يوم 20 من كل شهر .

وأوضح مدكور أن هذا القرار تم اتخاذه الشهر الماضي؛ لحماية المواطنين حاملي البطاقات التموينية من فيروس كورونا والذي مازال منتشر في انحاء الجمهورية ، إضافة إلي دول العالم .

وفي السياق ذاته ، طالب المصدر المواطنين حاملي البطاقات التموينية ، ضرورة الإلتزام بتعليمات وزارة التموين بشأن الحفاظ على السلامة الشخصية لهم ، في إتباع الإرشادات الخاصة بصرف المقررات التموينية .

وأوضح المصدر ، أنه لوحظ خلال عمليات الرقابة على صرف المقررات التموينية والتي تتم على محال البقالة التموينية والمجمعات الإستهلاكية وفروع جمعيتي ، إستمرار عدم وعي بعض المواطنين بوجود مسافة آمنة بين كل مواطن ، مع التنبيه المستمر على المتواجدين لصرف المقررات ضرورة وجود تلك المسافة لحمايتهم من إنتشار فيروس كورونا .

وتقوم منظومة الخبز المدعم على صرف 150 رغيف كل شهر لكل فرد مقيد على بطاقة التموين ، وعند توفير عدد من الأرغفة يتم احتساب كل رغيف بنقطة يتم تجميعها في الشهر التالي .

ويقوم حاملو البطاقات التموينية بصرف تلك النقاط من المنافذ التموينية المختلفة في شكل سلع غذائية و غير غذائية .

ويبلغ الدعم الحكومي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في الموازنة 2019 /2020، ما يقرب من 89 مليار جنيه .

ويقسم الدعم إلي 38 مليارا للسلع التموينية، و 51 مليارا للخبز المدعم؛ لتوفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات التموينية.

وتصل قيمة الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية 50 جنيهًا لأول 4 أفراد، وباقي الأفراد 25، يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، إضافة إلي شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش.