صرف «سلع نقاط الخبز» بقيمة 400 مليون جنيه

محمد مجدي صرف حاملو البطاقات التموينية، المستفيدون من الدعم الحكومى، على الخبز المدعم، سلعاً مجانية مقابل توفير الخبز المخصص لكل فرد، بقيمة تصل إلى 400 مليون جنيه، فى الفترة من 1 إلى 20 مايوالجارى، مقابل 352 مليون جنيه، فى نفس الفترة من الشهر الماضى، حسب ما أكده مصدر مسئول فى الشركة القابضة

محمد مجدي



صرف حاملو البطاقات التموينية، المستفيدون من الدعم الحكومى، على الخبز المدعم، سلعاً مجانية مقابل توفير الخبز المخصص لكل فرد، بقيمة تصل إلى 400 مليون جنيه، فى الفترة من 1 إلى 20 مايوالجارى، مقابل 352 مليون جنيه، فى نفس الفترة من الشهر الماضى، حسب ما أكده مصدر مسئول فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين.

قال المصدر لـ«المال»، إن تلك السلع صرفت من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية الأهرام، والنيل، والإسكندرية، وما يقرب من 33 ألف بقال تموينى، وفروع جمعيتى البالغ عددها 2500 فرع، على مستوى الجمهورية.

شهدت 6 سلع بمنظومة فارق نقاط الخبز المدعم، إقبالاً من المواطنين هى السكر، والدقيق، والفول، والأجبان، والشاى، والمكرونة، إقبالاً كبيراً بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية، ومحال البقالة التموينية، مع اختفاء الأرز من جميع المنافذ الحكومية والبقالين.

قال إيهاب الليثى، رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية لـ«المال»: «يحصل الفرد على 150 رغيفا شهرياً، بسعر 5 قروش للرغيف الواحد، وحال قيامه بالتوفير فى عدد الأرغفة، تحول إلى نقاط يحصل بموجبها على سلع مجانية بقائمة المقررات التموينية».

أكد الليثى، أن هناك إقبال على صرف الأرز، والسكر، والزيت، والدقيق، والعدس، والأجبان، والشاى، والمكرونة، مقابل نقاط الخبز، مع استمرار تخفيض أسعار عدد من السلع.

يشار إلى أن وزير التموين د. على المصيلحى أعلن عن تخفيض العدس من 20 – 16 جنيها، والجبنة نصف كيلومن 10.25 – 9.5 جنيه، والربع كيلومن 5.25 – 5 جنيهات، وكيلوالدقيق من 6.25 – 6 جنيهات.

وشهد مارس الماضى، زيادة فى قيمة سلع نقاط الخبز، بصرف سلع تقترب من 400 مليون جنيه، بدلاً من 250 مليون جنيه مقابل شهر فبراير.

فى السياق ذاته، قال ماجد نادى، المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبقالى التموين لـ«المال»، إن السلع الأكثر سحبا بمقررات مايوالجارى، السكر والزيت، والمكرونة، والشاى، مؤكداً أن سلع فارق النقاط صرفت الشهر الجارى دون أى أزمات، ماعدا طلبات المواطنين لسلعة الأرز.

ما زالت تبحث وزارة التموين إسناد توفير سلع فارق النقاط للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بدلاً من السوق المحلية، وما زالت المباحثات مستمرة مع البقالين بعد طلبهم عدم سداد قيمتها نقدا، والحصول عليها على سبيل الأمانة.