صرف سلع نقاط الخبز بقيمة 400 مليون جنيه

محمد مجدىأكد مصدر مسئول فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين لـ «المال»، أن حاملى البطاقات التموينية، المستفيدين من الدعم الحكومى على الخبز المدعم، صرفوا سلعا مجانية، مقابل ما تم توفيره من الخبز المخصص لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية، بقيمة 400 مليون جنيه، خل

محمد مجدى

أكد مصدر مسئول فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين لـ «المال»، أن حاملى البطاقات التموينية، المستفيدين من الدعم الحكومى على الخبز المدعم، صرفوا سلعا مجانية، مقابل ما تم توفيره من الخبز المخصص لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية، بقيمة 400 مليون جنيه، خلال الفترة من 1 – 18 مارس الجارى.

وقال إن تلك السلع تم صرفها من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة »الأهرام، النيل، الإسكندرية»، بالإضافة إلى ما يقرب من 33 ألف بقال تموينى، وفروع «جمعيتى» البالغة 2500 على مستوى الجمهورية.

وشهدت 5 سلع فى منظومة فارق نقاط الخبز المدعم، و هى الدقيق، والعدس، والأجبان، والشاى، والمكرونة، إقبالا كبيرا بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية، ومحال البقالة التموينية، بعد قرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتخفيض أسعارها.

يشار إلى أن القرار صدر الأسبوع الماضى، ويقضى بتخفيض أسعار الدقيق بنحو %5، والعدس %20، والجبنة نصف كيلو %8، والربع كيلو %5، وذلك لما يقرب من 70 مليون مواطن مقيدين على 20 مليون بطاقة تموينية.

وقال العميد إيهاب الليثى، رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية لـ «المال»، إن صرف النقاط بدأ الخميس الماضى، ويستمر حتى 20 مارس الجارى، لجميع السلع الغذائية، والاستهلاكية، والمنظفات، متوقعا زيادة معدلات صرف نقاط الخبز بنهاية الصرف.

ويحصل الفرد على 150 رغيفا شهريا، بسعر 5 قروش للرغيف، وحال قيامه بالتوفير فى عدد الأرغفة، يتم تحويلها إلى نقاط يحصل بموجبها على سلع مجانية بقائمة المقررات التموينية.

وأكد وجود إقبال على صرف الدقيق، والعدس، والأجبان، والشاى، والمكرونة، مقابل نقاط الخبز، خلال فبراير الماضى، مشيرا إلى أنه تم تخفيض سعر كيلو العدس من 20 جنيها إلى 16، والجبنة نصف كيلو من 10.25 إلى 9.5، والربع كيلو من 5.25 إلى 5 ، وكيلو الدقيق من 6.25 جنيه إلى 6.

وشهد فبراير الماضى، تراجعا فى قيمة سلع نقاط الخبز، إثر صرف سلع تقترب من 250 مليون جنيه، بدلاً من 400 مليون، خلال ديسمبر ويناير الماضيين.

فى السياق ذاته، قال ماجد نادى، المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبقالى التموين لـ «المال»، إن السلع الأكثر سحبا من مقررات مارس الجارى، هى السكر والزيت والأرز، مؤكدا أن سلع فارق النقاط يتم صرفها الشهر الجارى دون أى مشكلات أو أزمات.

وتبحث «التموين» إسناد توفير سلع فارق النقاط للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بدلاً من السوق المحلية، ولاتزال المباحثات مستمرة مع البقالين، بعد طلبهم عدم سداد قيمتها نقدا، والحصول عليها على سبيل الأمانة.