صرف سلع نقاط الخبز بقيمة 352 مليون جنيه منذ أول أبريل

محمد مجدى: صرف حاملو البطاقات التموينية المستفيدين من الدعم الحكومى على الخبز المدعم، سلعًا مجانية، مقابل ما تم توفيره من الخبز المخصص لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية، بقيمة 352 مليون جنيه، منذ يوم 1 إلى يوم 20 شهر…

محمد مجدى:



صرف حاملو البطاقات التموينية المستفيدين من الدعم الحكومى على الخبز المدعم، سلعًا مجانية، مقابل ما تم توفيره من الخبز المخصص لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية، بقيمة 352 مليون جنيه، منذ يوم 1 إلى يوم 20 شهر أبريل الحالى، حسب ما أكده مصدر مسئول فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين لـ«المال».

وقال المصدر إن تلك السلع تم صرفها من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة؛ الأهرام، والنيل، والإسكندرية، بالإضافة إلى ما يقرب من 33 ألف بقال تموينى، وفروع جمعيتى البالغ عددها ما يقرب من 2500 فرع، على مستوى الجمهورية.

وشهدت 5 سلع بمنظومة فارق نقاط الخبز المدعم، هى: الدقيق، والعدس، والأجبان، والشاى، والمكرونة، إقبالاً كبيرًا بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية، ومحال البقالة التموينية، وذلك بعد قرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بتخفيض أسعارها.

يشار إلى أن القرار صدر الأسبوع الماضى، ويقضى بتخفيض أسعار الدقيق بنحو 5 %، والعدس %20، والجبنة نصف كيلو 8%، والربع كيلو 5%، وذلك لما يقرب من 70 مليون مواطن مقيدين على 20 مليون بطاقة تموينية.

قال العميد إيهاب الليثى، رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية لـ»المال»: إن صرف النقاط بدأ منذ أول أبريل الحالى، وانتهى لجميع السلع الغذائية، والاستهلاكية، والمنظفات، متوقعًا زيادة معدلات صرف نقاط الخبز الشهر المقبل.

ويحصل الفرد على 150 رغيفًا شهريًّا، بسعر 5 قروش للرغيف الواحد، وحال قيامه بالتوفير فى عدد الأرغفة، يتم تحويلها إلى نقاط يحصل بموجبها على سلع مجانية بقائمة المقررات التموينية.

وأكد الليثى، إقبال المواطنين حاملى البطاقات على صرف الأرز، والسكر، والزيت، بالإضافة إلى الدقيق، والعدس، والأجبان، والشاى، والمكرونة، مقابل نقاط الخبز، وذلك مع استمرار تخفيض أسعار عدد من السلع.

يشار إلى أن وزير التموين أعلن عن تخفيض عدد من السلع، وهى العدس من 20 – 16 جنيها، والجبنة نصف كيلو من 10.25 – 9.5 جنيه، والربع كيلو من -5 5.25 جنيهات، وكيلو الدقيق من -6 6.25 جنيهات.

وشهد مارس الماضى زيادة فى قيمة سلع نقاط الخبز، وذلك بصرف سلع تقترب من 400 مليون جنيه، بدلاً من 250 مليون جنيه مقابل شهر فبراير.

فى السياق ذاته، قال ماجد نادى، المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبقالى التموين لـ»المال»، إن السلع الأكثر سحبا بمقررات إبريل الحالى، السكر والزيت والأرز، مؤكدا أن سلع فارق النقاط تم صرفها الشهر الحالى دون أى مشكلات أو أزمات.

ومازالت وزارة التموين تبحث إسناد توفير سلع فارق النقاط للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بدلاً من السوق المحلية، ومازالت المباحثات مستمرة مع البقالين بعد طلبهم عدم سداد قيمتها نقدا، والحصول عليها على سبيل الأمانة