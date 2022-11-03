صرف سلع مجانية مقابل «نقاط الخبز المدعم» بقيمة 325 مليون جنيه

صرف حاملو البطاقات التموينية سلعًا مجانية مقابل فارق نقاط الخبز المدعم عن شهر أكتوبر الماضى، بقيمة بلغت 325 مليون جنيه، وذلك من يوم 1 إلى يوم 31 أكتوبر، والتى شهدت خلالها إقبالًا كثيفًا من المواطنين على شراء الشاى، والأجبان، ومساحيق الغسيل، والزيوت، والمسلى، وذلك وفقًا لتأكيدات مصادر مسئولة بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال».

ويبلغ عدد المستفيدين من منظومة الخبز المدعم ما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدا على 21 مليون بطاقة تموينية، حيث يحق للفرد الواحد الحصول على 150 رغيف خبز كل شهر بسعر 5 قروش للرغيف، وعند توفير عدد من الأرغفة المخصصة له فى الشهر، يتم احتساب ما تم توفيره كنقاط يحصل من خلالها على سلع غذائية واستهلاكية فى الشهر التالى.

وقالت المصادر إن السلع المجانية التى تم صرفها لفارق نقاط الخبز المدعم، تمت عبر 30 ألف بدال تموينى وما يقرب من 7500 منفذ جمعيتى، و1500 فرع استهلاكى تابع للمجمعات الاستهلاكية النيل، والإسكندرية.

يذكر أن جمعيتى هو مشروع تابع لوزارة التموين، ويعمل فى صرف السلع التموينية أسوة ببدالى التموين، وفروع المجمعات الاستهلاكية.

وأضافت المصادر أنه تم صرف سلع التموينية بقيمة 3 مليارات و833 مليون جنيه عن شهر أكتوبر الماضى، لنحو 21 مليون بطاقة تموينية، يستفيد منها 64 مليون مواطن، ومستهدف صرف سلع بنفس القيمة خلال نوفمبر الجارى.

يذكر أن الحكومة تقوم بدعم منظومتى الخبز المدعم والسلع التموينية بنحو 90 مليار جنيه، وذلك فى الموازنة العامة للدولة 2023/2022، بزيادة 3 مليارات جنيه على الموازنة الماضية، والتى كانت 87 مليار جنيه.

فى سياق متصل، قال عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، ونائب رئيس الاتحاد العام إن وزارة التموين بدأت الأسبوع الحالى صرف السلع التموينية وبدل الحماية الاجتماعية للمواطنيين من منافذ بدالى التموين ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية

وأضاف رئيس الغرفة التجارية فى الجيزة أنه تم ضخ السلع التموينية لنحو 1900 بدال تموينى، و600 منفذ تابع لمشروع جمعيتى، مشيرا إلى توافر مخزون استراتيجى من السلع التموينية لمحافظة الجيزة.

وأشاد ناصر بمبادرة الدولة لمد صرف مقابل الحماية الاجتماعية للبطاقات التموينية للأسر ذات الدخل المنخفض والتى يبلغ عددها 9.1 مليون أسره لمواجهة آثار الأزمات العالمية التى أدت إلى ارتفاع الأسعار عالميا ومحليا.

وأكد أن الدولة تولى برامج الدعم والحماية أهمية خاصة لرعاية الأسرة المحتاجة من خلال العديد من المبادرات وأهمها مبادرة تكافل وكرامة والتى تم إضافة 450 ألف أسرة لها هذا العام.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قال فى تصريحات على هامش مؤتمر الأسبوع الجارى، أن حزمة الإجراءات الخاصة بتوجيه دعم اجتماعى إضافى لحاملى البطاقات التموينية مستمر حتى يونيو 2023.

وأضاف المصيلحى أن تلك الحزمة تغطى نحو 500 ألف أسرة فى الضمان الاجتماعى، إضافة إلى تقديم المجتمع الأهلى مساعدات نقدية وعينية لحوالى 400 ألف أسرة، إلى جانب دعم 8.1 مليون بطاقة تموين، بما يمثل حوالى 36 مليون مواطن من فئة الأكثر احتياجًا مستفيدا بقيمة مالية تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه حسب عدد أفراد الأسرة على البطاقة التموينية.

وتابع أنه نتيجة لاستمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة تم اتخاذ قرار باستمرار الزيادات على البطاقات التموينية حتى 30 يونيو المقبل، ويطبق هذا القرار على المواطنين الذين يتقاضون 2700 جنيه وأقل شهريًا، وأصحاب المعاشات الأقل من 2500 جنيه، وكذلك العمالة غير المنتظمة وذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة وأيضًا المستفيدين من الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة.