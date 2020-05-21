صرف سلع مجانية بقيمة 210 ملايين مقابل نقاط خبز أبريل

صرف حاملو البطاقات التموينية سلعًا مجانية مقابل فارق نقاط الخبز للمواطنين بقيمة 210 مليون جنيه من يوم 1 إلى يوم 19 مايو الحالى، وذلك عما تم توفيره من الخبز المدعم خلال شهر أبريل الماضى، حسب تأكيدات مصدر مسئول فى وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال».

وقال المصدر، إن أبرز السلع التى تم صرفها مقابل فارق نقاط الخبز عن أبريل هي: السكر، والزيوت، والدقيق، والمنظفات المنزلية، وذلك لتوفير احتياجات المواطنين من سلع عيد الفطر، والمتمثلة فى صنع كعك، وبسكويت عيد الفطر.

وأوضح أنه يتم صرف المقررات التموينية عن شهر مايو الجارى بصفة طبيعية؛ وتم تسليم %80 من مقررات تموين مايو الجارى لبقالى التموين، وفروع جمعيتى بصفة دورية دون انقطاع.

يذكر أنه يتم صرف المقررات التموينية من خلال 30 ألف بقال تموينى، و4 آلاف منفذ جمعيتى، إضافة إلى فروع المجمعات الاستهلاكية الأهرام، والنيل، والإسكندرية، التى يصل عددها إلى ما يقرب من 1500 فرع.

وأشار المصدر إلى أن صرف المقررات التموينية عن شهر مايو الجارى، وصرف سلع فارق نقاط الخبز عن أبريل الماضى مستمر حتى نهاية مايو.

يذكر أن الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، قال فى تصريحات سابقة لـ«المال»، بداية الشهر الجارى، إن الدكتور على المصيلحى وزير التموين، وافق على تمديد قرار صرف سلع فارق نقاط الخبز المدعم حتى نهاية الشهر، بدلًا من يوم 1 إلى يوم 20 من كل شهر. وأضاف مدكور أن هذا القرار تم اتخاذه الشهر الماضى، لحماية المواطنين حاملى البطاقات التموينية من فيروس كورونا، والذى مازال منتشرًا فى أنحاء الجمهورية، إضافة إلى دول العالم.

وفى هذا السياق، طالب المصدر ذاته، المواطنين حاملى البطاقات التموينية بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة التموين بشأن الحفاظ على السلامة الشخصية لهم، فى اتباع الإرشادات الخاصة بصرف المقررات التموينية.

وأوضح المصدر أنه لوحظ خلال عمليات الرقابة على صرف المقررات التموينية، التى تتم على محال البقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتى، استمرار عدم وعى بعض المواطنين بوجود مسافة آمنة بين كل مواطن، مع التنبيه المستمر على الموجودين لصرف المقررات ضرورة وجود تلك المسافة لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا.

وتقوم منظومة الخبز المدعم على صرف 150 رغيفًا كل شهر لكل فرد مقيد على بطاقة التموين، وعند توفير عدد من الأرغفة يتم احتساب كل رغيف بنقطة يتم تجميعها فى الشهر التالى.

ويقوم حاملو البطاقات التموينية بصرف تلك النقاط من المنافذ التموينية المختلفة فى شكل سلع غذائية وغير غذائية.

ويبلغ الدعم الحكومى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى الموازنة 2019 /2020، ما يقرب من 89 مليار جنيه.

ويقسم الدعم إلى 38 مليارا للسلع التموينية، و51 مليارا للخبز المدعم؛ لتوفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا، و400 ألف من المقررات التموينية.

وتصل حصة الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية إلى 50 جنيهًا لأول 4 أفراد، وباقى الأفراد 25، يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، إضافة إلى شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش.