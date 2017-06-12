صرف النهري وإعادة محاكمته 7 أغسطس

نجوى عبد العزيز:قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، صرف الفنان طارق النهري، عقب تقديمه طلب إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة بـ"حرق المجمع العلمي"، وتحديد جلسة 7 أغسطس المقبل لنظرها.وتبين أن المتهم هو من سلم نفسه لقسم شرطة السيدة زينب، وطلب إعادة إجراءات محاكمته في قضية حرق المجمع العلمي، ولم

نجوى عبد العزيز:

قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، صرف الفنان طارق النهري، عقب تقديمه طلب إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة بـ”حرق المجمع العلمي”، وتحديد جلسة 7 أغسطس المقبل لنظرها.

وتبين أن المتهم هو من سلم نفسه لقسم شرطة السيدة زينب، وطلب إعادة إجراءات محاكمته في قضية حرق المجمع العلمي، ولم يتم ضبطه كما نشر على صفحات المواقع الإخبارية.

يذكر أن حرق المجمع العلمي جاء على خلفية أحداث مجلس الوزراء في ديسمبر 2011، وتم القبض على النهري في أبريل 2012 إثر اتهامه بتورطه في هذه القضية وتم إخلاء سبيله بعدها بأيام.