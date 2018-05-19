صرف السلع التموينية والخبز ورقيًا لـ2 مليون مواطن خلال رمضان

المال-خاص كلف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مديرى مديريات التموين بالمحافظات بإصدار إذن صرف ورقى مؤقت للسلع التموينية والخبز لـ467012 أسرة بما يعادل نحو 2 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، كانت قد تمت الموافقة على إصدار بطاقاتهم الذكية وأرسلت لهم رسائل نصية تفيد بذلك، و

المال-خاص

كلف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مديرى مديريات التموين بالمحافظات بإصدار إذن صرف ورقى مؤقت للسلع التموينية والخبز لـ467012 أسرة بما يعادل نحو 2 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، كانت قد تمت الموافقة على إصدار بطاقاتهم الذكية وأرسلت لهم رسائل نصية تفيد بذلك، ومازالت تحت الطبع والتسليم، أو البطاقات الذكية التى تم استلامها ولم يحن موعد تفعيلها على النطام.

يأتى هذا القرر تخفيفا عن كاهل الأسر المستحقة للدعم ومراعاة للبعد الاجتماعى فى تلبية البطاقات التمونية لاحتياجات الأسر من الخبز والسلع الأساسية خلال شهر رمضان المعظم.

وشمل القرار الوزارى تخصيص 33167 إذن صرف لمحافظة أسيوط ، و3762 لأسوان و44603 للأسكندرية و1965 للإسماعيلية و2387 للأقصر، و805 للبحر الأحمر و54261 للبحيرة و19427 للجيزة و15068 للدقهلية و21544 للسادس من اكتوبر و3828 للسويس و18482 للشرقية و34197 للغربية و24778 للفيوم و36177 للقاهرة و46452 للقليوبية و9477 للمنوفية و38873 للمنيا و1406 للوادى الجديد و6614 لبنى سويف و885 لبورسعيد و360 لجنوب سيناء و2887 لدمياط و2887 و9823 لسوهاج و757 لشمال سيناء و3897 لقنا و23305 لكفر الشيخ 3915 لمرسى مطروح.