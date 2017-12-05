صرف الدفعة الأولى من مستحقات فروق العملة لشركات المقاولات

❐ وزيرة التخطيط: نتوقع %5.5 معدلات نمو بنهاية العام.. وإطلاق «رواد 2030» للابتكار كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن صرف الدفعة الأولى من مستحقات شركات المقاولات العاملة بالسوق المحلية، الخاصة بارتفاع تكاليف المشروعات التى تنفذها لصالح الجهات الحكومي

❐ وزيرة التخطيط: نتوقع %5.5 معدلات نمو بنهاية العام.. وإطلاق «رواد 2030» للابتكار

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن صرف الدفعة الأولى من مستحقات شركات المقاولات العاملة بالسوق المحلية، الخاصة بارتفاع تكاليف المشروعات التى تنفذها لصالح الجهات الحكومية، نتيجة تعويم سعر الصرف والفرق بين العملة المحددة فى العقد قبل وبعد التعويم.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى الجلسة الختامية لفاعليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الرابع الذى نظمته «المال جى تى إم» على مدار اليومين الماضيين، بحضور عدد واسع من ممثلى القطاع الخاص.

وأضافت هالة السعيد أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات شركات المقاولات الناتجة عن فروق العملة فى إطار دعم الاقتصاد المحلى.

وأقرت الحكومة مؤخرًا قانونًا يسمح بتعويض شركات المقاولات والموردين عن ارتفاع تكاليف المشروعات الناتجة عن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.

وقالت إن المؤشرات الاقتصادية تؤكد تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5.3 و%5.5 بنهاية العام المالى الحالى 2017/ 2018 بدعم الاستثمار.

واستبعدت تأثر المستهدفات الاقتصادية بارتفاع أسعار المشتقات البترولية، لافتة إلى أن القطاعات الاستخراجية والبترولية مساهم بنسبة كبيرة فى معدلات النمو، ومن ثم فإن زيادة أسعار البترول ليست هاجسًا كبيرًا لدى الحكومة.

كما كشفت وزيرة التخطيط عن استمرار الحكومة فى خطة إنشاء صندوق أملاك السيادى ولكن للاستثمار فى القطاعات الاستثمارية الواعدة وليس إدارة الأصول غير المستغلة التى سيتم إسناد إدارتها لكيان مستقل قد يكون جهازاً أو شركة، ويجرى حالياً إعداد مستندات الملكية الخاصة بتلك الأصول.

وكانت الحكومة تخطط لإنشاء صندوق أملاك السيادى لإدارة تلك الأصول قبل ما يزيد على العام، وتم بالفعل تخصيص 5 مليارات جنيه لهذا الغرض فى موازنة الدولة، قبل أن تتراجع كما أوضحت هالة السعيد عن هذا الاتجاه.

وذكرت هالة السعيد أن الحكومة أطلقت مبادرة «رواد 2030»، والتى تستهدف نشر ثقافة العمل الحر على مستوى المدارس والجامعات، واشتراك وزارة التخطيط مع الوزارات فى حاضنات الأعمال بالمحافظات المختلفة، والتى تضع أفكار المشروعات على أرض التنفيذ، ومن خلال توقيع اتفاق مع جامعة كامبريدج لإدراج برنامج دراسى جديد بجامعة القاهرة فى ريادة الأعمال، وسيدعم هذا الاتفاق الشباب الدارسين أصحاب المشروعات الواعدة.