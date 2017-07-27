صرف التعويضات لبعض أهالى مثلث ماسبيرو الأسبوع المقبل

جمع رغبات 4000 أسرة وتسكين 120 فى حى الأسمراتالمال ـ خاصقال أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضارى والعشوائيات، إن صرف التعويضات النقدية لـ 35 أسرة من قاطنى منطقة مثلث ماسبيرو، خلال الأسبوع المقبل، على أن يستكمل صرف باق التعويضات النقدية تباعا .وأوضح أن ذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير الم

جمع رغبات 4000 أسرة وتسكين 120 فى حى الأسمرات



المال ـ خاص

قال أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضارى والعشوائيات، إن صرف التعويضات النقدية لـ 35 أسرة من قاطنى منطقة مثلث ماسبيرو، خلال الأسبوع المقبل، على أن يستكمل صرف باق التعويضات النقدية تباعا .

وأوضح أن ذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، وتحت عنوان تطوير مثلث ماسبيرو وتطوير حياة وبالتعاون مع محافظة القاهرة وحى بولاق.

وأضاف أن اليوم، الخميس، آخر يوم للانتهاء من تدقيق بيانات الوحدات التجارية، مشيرا إلى أن فريق العمل بالصندوق يقوم بالمرور على الوحدات التجارية لاستكمال المستندات، ومراجعتها مع قاعدة بيانات الحصر بالصندوق.

وأكد أن العمل بالتوازى للانتهاء من إجراءات شاغلى الوحدات السكنية، وجمع رغبات ما يقرب من 4000 أسرة من أهالى المثلث، وتسكين 120 أسرة حتى الآن فى حى الأسمرات، على دفعات متتالية، آخرها الثلاثاء الماضى، وتسكين 21 أسرة جديدة.

وصرح أن فتح الباب لكل من لم يوقع على استمارة رغبات من قبل، أو من يرغب فى تعديل رغبته لمدة يوم واحد، الخميس بعد المقبل 3/8/2017، ويكون فريق العمل متواجد بالمثلث، لتلقى الرغبات والتعديل.

وثمن على دور أهالى بولاق الداعم لتطوير المنطقة، وتعاونهم فى تسهيل الإجراءات، ويعد مشروع تطوير مثلث ماسبيرو نموذجًا فريدًا، لتطوير المناطق العشوائية عن طريق التخطيط بالمشاركة بين جميع شركاء التنمية.