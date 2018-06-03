صرف الإسكندرية تواصل الاستعدادات لموسم الصيف المقبل

معتز محمود تواصل شركة الصرف الصحى بالإسكندرية استعدادتها لموسم الصيف القادم المقرر أن يبدأ خلال أسابيع . وقال مصدر بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إنه يتم إجراء متابعة لأعمال الأستعدادت وتطهير الشبكات عبر قطاع التأمين الفنى وقطاع التشغيل والصيانة. وأضاف المصدر أن رئيس مجلس

معتز محمود



تواصل شركة الصرف الصحى بالإسكندرية استعدادتها لموسم الصيف القادم المقرر أن يبدأ خلال أسابيع .



وقال مصدر بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إنه يتم إجراء متابعة لأعمال الأستعدادت وتطهير الشبكات عبر قطاع التأمين الفنى وقطاع التشغيل والصيانة.



وأضاف المصدر أن رئيس مجلس إدارة الشركة قد عقد إجتماع منذ أيام لمتابعة استعداد لموسم الصيف وقدوم المصطفين لصيف 2018.

ولفت إلى أن الأجتماع ضم مسئولى مع قطاع التشغيل والصيانة وقطاع التأمين الفنى والتخطيط لمتابعة اعمال التطهير.

وأكد المصدر أن رئيس مجلس إدارة الشركة شدد خلال هذا الاجتماع على استمرار عمليات التطهير.