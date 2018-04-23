صرف الإسكندرية تطرح مناقصة لتوريد قطع غيار لمعدات الشركة

معتز محمود



أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية عن طرح عدد من العمليات لتوريد قطع غيار لمعدات وسيارات الشركة .



وتضمنت هذه العمليات توريد توريد قطع غيار كباش (أحد معدات الشركة) انترناش (ماركة شاحنات امريكية) 6سلندر موديل 1994 ،وحددت لها جلسة لفتح المظاريف فى تمام الساعة الثانية عشر ظهر الثلاثاء الموافق 24/4/2018



وأوضحت الشركة أن كراسات الشروط والمواصفات للعملية تطلب ادارة المشتريات بالدور السابع بالشركة مقابل سداد ثمن النسخة البالغ الف ومائة وثلاثون جنيها.



وأشارت إلى أن قيمة التامين الابتدائى للمشاركة فى هذه العملية يبلغ ثلاثة الاف جنيها ويسدد نقدا اوبشيك مقبول الدفع اوخطاب ضمان غير مشروط سارى لمدة 120يوما يزاد الى5%عند الاسناد.



وتضمنت العمليات توريد توريد قطع غيار نافورى انترناش 96محرك امامى حسب العينة وحددت لها جلسة وحددت لها جلسة لفتح المظاريف فى تمام الساعة الثانية عشر ظهر الاحد الموافق 22/4/2018



وأتاحت الشركة كراسات الشروط والمواصفات للعملية فى ادارة المشتريات بالدور السابع بالشركة مقابل سداد القيمة المخصصة لثمن النسخة والبالغة ستمائة وخمسة وعشرون جنيها.



وحددت الشركة قيمة التأمين الابتدائى للمشاركة فى هذه العملية بمبلغ ألفين وخمسمائة جنيها، ويسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان غير مشروط سارى لمدة 120 يوما يزاد إلى 5%عند الإسناد.



كما تضمنت العمليات توريد توريد قطع غيار سيارات نصر كارجو وحددت لها جلسة وحددت لها جلسة لفتح المظاريف فى تمام الساعة الثانية عشر ظهر الاحد الموافق 29/4/2018.



وأتاحت الشركة كراسات الشروط والمواصفات للعملية فى ادارة المشتريات بالدور السابع بالشركة مقابل سداد القيمة المخصصة لثمن النسخة والبالغة اربعمائة وتسعون جنيها.



وحددت الشركة قيمة التامين الابتدائى للمشاركة فى هذه العملية بمبلغ الف ومائتان وخمسون جنيها ويسدد نقدا اوبشيك مقبول الدفع اوخطاب ضمان غير مشروط سارى لمدة 120يوما يزاد الى5%عند الاسناد.



وأوضحت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية أن تلك العمليات خاضعة للائحة المشتريات بالشركة.