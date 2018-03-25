صرف الإسكندرية تطرح عملية إحلال وتجديد لمحطة رفع الموظفين

معتز محمود أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية عن عملية إحلال وتجديد عدد 2 طلمبة رفع رئيسية "غطاسه جافة" بمحطه رفع الموظفين.وحددت الشركة جلسه الثلاثاء 3/4/2018 موعدا لفتح المظاريف الخاصة بالمناقصة فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.وأتاحت الشركة كراسة الشروط والمواصفات من إدار

معتز محمود





أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية عن عملية إحلال وتجديد عدد 2 طلمبة رفع رئيسية “غطاسه جافة” بمحطه رفع الموظفين.

وحددت الشركة جلسه الثلاثاء 3/4/2018 موعدا لفتح المظاريف الخاصة بالمناقصة فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وأتاحت الشركة كراسة الشروط والمواصفات من إدارة المشتريات بالدور السابع بالشركة عن تلك العملية مقابل سداد ثمن النسخة البالغ ألف ومائتان جنيه.

وحددت الشركة قيمة التأمين الابتدائي لتلك العملية بمبلغ ثلاثه وعشرين ألف جنيه، ويسدد التأمين الابتدائي نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان غير مشروط سارى لمدة 120 يوما يزداد إلى 5% عند الإسناد.



واشترطت الشركة للمتقدمين لتلك العملية إرفاق صورة مجددة من شهاده القيد بالاتحاد المصرى لتشيد والبناء شعبة الأعمال الكهروميكانيكية والإلكترونية من الفئة الأولى وحتى السادسة بالنسبة للعملية رقم 16 هـ بطلب الشراء.



وأشارت الشركة إلى أن تلك العملية خاضعة للائحة المشتريات بالشركة.