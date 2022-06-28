«صرف الإسكندرية» تشارك بجلسة التشاور المجتمعي لأعادة تأهيل ترام الرمل

شارك المهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بجلسة التشاور المجتمعي لدراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية لمشروع اعادة تأهيل ترام الرمل بالاسكندرية التي عقدت بقاعة المؤتمرات بفندق هيلتون بالاسكندرية بحضور مندوبي المحافظة والهيئة القومية للأنفاق وجهاز شئون البيئة وشركة مياه الشرب بالاسكندريةوتم استعراض العرض التقديمي لدراسة تقييم الأثر البيئي الخاصة بالمشروع والتي قامت به شركة إكوكنسرف للحلول البيئية، وشملت نبذة عن المشروع وأهميته، ومسار المشروع والمحطات التنفيذية للمشروع ومراحل الإنشاء، منهجية تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية، ومميزات وإيجابيات المشروع، التأثيرات الإيجابية.

ويشمل التطوير زيادة سرعة التجارية من 11 كم/ساعة الي 21كم/ساعة وتقليل الزمن الكلي للرحلة من 60 دقيقة الي 30 دقيقة وزيادة عدد الركاب من 50 الف راكب/يوم الي 230 الف راكب/ يوم.واعادة تنظيم متوسط المسافة بين المحطات الي 500 متر.

وتم مناقشة تعارضات المشروع وعلاقة المسار مع مشروعات الصرف الصحي الجارية ومشروعات فصل مياه الأمطار.

شركة الصرف الصحي بالإسكندرية

جدير بالذكر أن المشروع من ضمن المشروعات التي تقوم شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بدراسة تأثيراتها علي شبكة الصرف الصحي وتعارضاتها مع المشروعات الجارية من رفع كفاءة المنظومة بشرق المدينة وفصل مياه الأمطار والاحلال والتجديد بمختلف مناطق المحافظة