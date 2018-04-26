صرف الإسكندرية تبحث أوجه الاستفادة من المياة الجوفية بالشلالات

معتز محمودتدرس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية سبل الاستفادة من المياه الجوفية من حديقة الشلالات أثناء المشروع القومي للتنقيب عن الآثار بالحديقة.وقال مصدر مطلع بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إن عددا من قيادات الشركة وفى مقدمتهم اللواء ا.ح محمود نافع رئيس مجلس الادارة اجتمعوا مع ممثلي الرى وا

معتز محمود

تدرس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية سبل الاستفادة من المياه الجوفية من حديقة الشلالات أثناء المشروع القومي للتنقيب عن الآثار بالحديقة.

وقال مصدر مطلع بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إن عددا من قيادات الشركة وفى مقدمتهم اللواء ا.ح محمود نافع رئيس مجلس الادارة اجتمعوا مع ممثلي الرى والزراعة وشركة المياه والحى وبعثة من منقبى الآثار لبحث أوجه الاستفادة من المياه الجوفية من حديقة الشلالات أثناء المشروع القومي للتنقيب عن الآثار بالحديقة.

وأضاف المصدر أن خلال الاجتماع تم طرح عرض دراسة وافية للفكر التنموى فى هذا الشأن.

ويأتى هذا الاجتماع بعد أن بدأ حي وسط الإسكندرية، منذ عدة أشهر، أعمال هدم وإزالة عدد من المباني الحكومية التابعة لمركز شباب الشلالات بمنطقة حديقة الشلالات البحرية، لتمكين بعثة أثرية يونانية تابعة لمعهد البحوث اليوناني لحضارة الإسكندرية (المعهد الهيليني لحضارة الإسكندرية) من استكمال أعمال التنقيب للكشف عن أساسات لمبانٍ بطلمية ضخمة تابعة للحي الملكي عمرها 2000 سنة في المنطقة.

كانت رئيسة البعثة أكدت أن أعمال البعثة توقفت عن العمل لأجل غير مسمى، نتيجة امتداد هذه الأساسات أسفل صالة مغطاة وحجرة، مملوكتين لمركز شباب الشلالات الملاصق للموقع الذي تجرى فيها أعمال الحفائر، ما يتطلب إزالتهما لاستكمال الكشف.

ووفقا لبعض المصادر فإن “رفض مسؤولى مركز شباب الشلالات خلال الفترات السابقة تسبب في وقف أعمال الحفائر والتنقيب بمنطقة حدائق الشلالات وسط المحافظة لأجل غير مسمى، حيث لجأت رئيسة البعثة اليونانية، بابا كوستا، إلى المحافظ لإيجاد حل لاستكمال الكشف، فأصدر قراره بإزالة الصالة والحجرة التي تعوق عمل البعثة الأجنبية”.