صرف إعانة 1000 جنيه وإصدار وثيقة تأمين أبرزها.. برلمانيون: قرارات السيسي سترفع العبء عن كاهل العمال

أشاد برلمانيون بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها اليوم الإثنين بشركة الشرقية للسكر بمحافظة الشرقية بمناسبة عيد العمال، مؤكدين أنها اتسمت بالمصارحة والشفافية.

كما شددوا على أهمية القرارات التي أصدرها الرئيس اليوم بإصدار وثيقة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، وصرف إعانة عاجلة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة لكونها خطوة مهمة ستقلل من آثار التضخم، وسترفع العبء عن كاهل العمال.

علاء عابد: كلمة الرئيس بمناسبة عيد العمال عكست مدى حرصه على عمال مصر

من جانبه، تقدم النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمال مصر بمناسبة عيد العمال، قائلا: بفضل العمل ترتفع الأمم وترتقي بمكانتها، والعمال هم أولئك الذين لديهم فرصة كبيرة للعب دور فاعل في تشكيل المستقبل وبسواعدهم تبدء رحلة التنمية والبناء .

وأضاف النائب علاء عابد ، أن كلمة الرئيس السيسي اليوم بمناسبة عيد العمال بشركة الشرقية للسكر بمحافظة الشرقية، جاءت تحمل شفافية ومصراحة وأيضا كشفت عن حرص الرئيس على عمال مصر وبخاصة العمالة غير المنتظمة وذوي الهمم والفئات البسيطة فى المجتمع.

كما ثمن النائب علاء عابد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة على أن يتم تحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، مؤكدًا أن صرف إعانة عاجلة تقدر نحو 1000 جنيه لغير المستفيدين من برامج الحماية، بعد اكتمال الإجراءات القانونية، مؤكدا أنها لفتة إنسانية ليست غريبة على الرئيس السيسي.

وأكد النائب علاء عابد ، على أهمية قرار الرئيس بإصدار وثيقة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، وهو الأمر الذي عاني منه الكثير من العمال بسبب عدم وجود تأمين لحمايتهم في هذه الحالات، وهي بمثابة إجراءات حمائية لعمال مصر خاصة مع حرص الرئيس على توجيه القطاع العام والخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة والتأكيد على الإلتزام بتطبيق نسبة تشغيل 5% لصالح ذوى الإعاقة ، وهو ما يؤكد حرص الرئيس على عمال مصر لأنهم بمثابة ثروة قومية

كما أكد النائب علاء عابد على أهمية توجيهات الرئيس السيسي بدراسة مشروع قانون العمل والتوافق على صياغته النهائية بما يضمن حقوق العمال وصياغة بيئة عمل مواتية للاستثمار،وهذا يعكس إهتمام ومتابعة الرئيس لكل ما يهم العامل المصرى، انطلاقا من رؤية مصر للجمهورية الجديدة والتى يحتل فيها العامل المصرى ركن أساسي .

النائب علاء عبدالنبي : قرار الرئيس بصرف اعانة 1000 جنيه يخفف آثار التضخم ويساعد العمالة الغير منتظمة

و قال النائب علاء عبدالنبي ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف إعانة عاجلة 1000 جنيه للعمالة الغير منتظمة خطوة مهمة ستقلل من آثار التضخم ويرفع العبء كاهل العمال، خاصة العمالة غير المنتظمة.

واكد عبدالنبي في تصريحات صحفية اليوم ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، أكدت بما لا يدع مجال للشك دور العامل المصرى فى خطة التنمية الشاملة وبناء مستقبل مشرق للدولة المصرية بسواعد مصرية مخلصة تتقن العمل، وأن الدولة حريصة على دعم العاملين فى مختلف القطاعات، وهذا يعود الى إيمان المصريين بقيمة العمل، ودور العمل فى الحفاظ على استقرار المجتمع والمساهمة الإيجابية في بناء حضارة الأمم.

واكد ، أن الرئيس منذ توليه، وهو يعطى اهتمام خاص بالعمل ، حيث انه اول رئيس يهتم بالعماله غير المنتظمة،وتأمين مستقبلهم، وأيضا بالمساواة بين الجنسين قى العمل، مما يؤكد أن القيادة السياسية تعطى للعامل مكانة متميزة فى الجمهورية الجديدة .

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة تكن كل تقدير واحترام للعمال وجودهم المستمرة لدفع عجلة الإنتاج والمساهمة في مسيرة البناء والتنمية، مشيدا بقرار الرئيس بإصدار وثيقة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

“الحرية المصرى”: قرارات الرئيس السيسى تدعم حقوق العمال تقديرا لدورهم الكبير فى مسيرة البناء والتنمية

كما هنأ د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجميع الطبقات العاملة فى مناطق العمل والانتاج بمناسبة احتفالات مصر بعيد العمال.

وأشاد د. ممدوح محمد محمود بالقرارات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، والتى تؤكد اهتمام وتقدير القيادة السياسية بعمال مصر، ودورهم الكبير فى تحقيق التنمية الشاملة، والنهضة التنموية التى تستهدفها الدولة، وبناء مستقبل مصر فى ظل الجمهورية الجديدة.

وقال أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى تعزز برامج الحماية الاجتماعية لعمال مصر الأوفياء، فى ظل التحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم، ولها انعكاسات على الاقتصاديات الوطنية، من خلال إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وصرف 1000 جنيه إعانة عاجلة، وإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، وتوفير بيئة عمل آمنة، والالتزام بمعايير العمل الدولية.

وأضاف رئيس حزب الحرية المصرى أن حزمة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاحتفال بعيد العمال، تساهم فى تنمية مهارات العمال من خلال التوسع فى برامج التدريب للشباب من الجنسين والاستمرار فى تطوير المراكز التدريبية التى تعمل تحت مظلة المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”، لمواكبة سوق العمل، فضلا عن سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، فضلا عن قيام الوزارات والجهات المعنية بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا.

وأوضح د. ممدوح محمد محمود أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على دعم حقوق العمال وكل فئات المجتمع، فالعمال يقودون مسيرة البناء والتنمية، ولهم دور مشهود فى بناء المستقبل متسلحين بالروح والعزيمة والإصرار، وحب الوطن.





النائب أحمد عثمان: القرارات الرئاسية تعكس حرص الرئيس على دعم ومساندة عمال مصر ورعايتهم

و أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن الإجراءات التى أتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بمناسبة عيد العمال، تعكس حرص القيادة السياسية على دعم ومساندة العمال ورعايتهم، وتقديره لقيمة العمل ومكانة عمال مصر ودورهم في مسيرة البناء والتنمية، باعتبارهم أحد الركائز المهمة التى لا يمكن الاستغناء، مؤكدا أن خلق بيئة عمل ملائمة يساهم في دفع عجلة الإنتاج وهو الهدف الذي تسعى إليه الدولة المصرية بكل إصرار.

وثمن “عثمان”، قرارات الرئيس بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، مشيرا إلى أنه سيتم البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، وذلك بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، قدرها “1000” جنيه.

وقال عضو مجلس النواب ، إن قرار الرئيس أيضا إصدار وثيقة جديدة من شهادة “أمان”، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة خطوة شديدة الأهمية ستساهم في دعم هذه الفئة التى يصل عددها وفقا للأرقام الرسمية والمسجلة في وزارة القوى العاملة إلى 2.6 مليون عامل ، والتخفيف عن كاهلهم في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.

وأشار إلى أهمية ما ذكره الرئيس بشأن التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا “5%”، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل، موضحاً أن ذلك سيدعم ذوي الاحتياجات الخاصة ويساهم في دمجهم مجتمعيا، كما أنه سيعزز حالة الحماية الاجتماعية التى تحاول الدولة توسييع مظلتها لتشمل أكبر عدد ممكن من المصريين.

وشدد النائب أحمد عثمان، على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس بقيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار، مع تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر.

ولفت “عثمان”، إلى أن توجيهات الرئيس لوزارة القوى العاملة بسرعة الانتهاء من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، خطوة شديدة الأهمية لأنها ستساهم في توفير فرص عامل دائمة ومستمر للشباب، ويمكن من خلال التعرف على خريطة الوظائف في مصر والمجالات الرائجة وغيرها من التفاصيل .

رئيس صحة الشيوخ: الرئيس السيسي أول رئيس يهتم بالعماله غير المنتظمة

كما أشاد النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بكلمة قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم باحتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر بمحافظة الشرقية ، حيث أكد الرئيس إنه تم تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت مصر عليها، إلى جانب سرعة انتهاء القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.

واضاف النائب الدكتور على مهران ، ان الرئيس السيسي وجه بقيام الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص بسرعة الانتهاء من الإجراءات للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل وتحقيق بيئة عمل أآمنة وزيادة معدلات تشغيل النساء.

وأوضح النائب الدكتور على مهران ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، شدد على أهمية دمج المرأة في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن وحماية المرأة العاملة فى إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل التي تم إطلاقها”.

وأكد النائب على مهران ، أن الرليس منذ توليه، وهو يعطى اهتمام خاص بالعمل ، حيث انه اول رئيس يهتم بالعماله غير المنتظمة،وتأمين مستقبلهم، وأيضا بالمساواة بين الجنسين قى العمل، مما يؤكد أن القيادة السياسية تعطى للعامل مكانة متميزة فى الجمهورية الجديدة .

وثمن الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة على أن يتم تحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، مؤكد صرف إعانة عاجلة تقدر نحو 1000 جنيه لغير المستفيدين من برامج الحماية، بعد اكتمال الإجراءات القانونية .

محمد زين الدين: توجيهات الرئيس بعمل وثيقة تأمين العمالة غير المنتظمة يحقق الأمان الوظيفي

فيما ، أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب ، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أهمية الرسائل التي وجهها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال، من الشرقية، مشيرا إلى أنها تستهدف مصلحة الطبقة العاملة التي تمثل قوام بناء هذا الوطن.

وأشار زين الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة التي تمثل الجزء الأكبر من قوة العمل في مصر أمر في منتهى الأهمية، مشيدا بتوجيهات الرئيس في هذا الشأن.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن العمالة غير المنتظمة تحتاج لاهتمام أكبر من الحكومة، لافتا إلى أن توجيه الرئيس بإنشاء صندوق إعانة للعمالة غير المنتظمة وصرف 1000 جنيه للعمال خطوة في منتهى الأهمية.

وأشاد محمد زين الدين، بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة أيضا بضرورة إصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان لتغطية التأمين على العمالة غير المنتظمة، مؤكدا أن هذه الخطوة تحقق الأمان الوظيفي لملايين العاملين في القطاع غير المنظم.

وأكد النائب أن العمالة المصرية في الداخل والخارج فخر للدولة، لما يقومون به من دور وجهد واضح في مسيرة التنمية والمشروعات القومية، لاسيما في ظل الجمهورية الجديدة.

وأشار زين الدين، إلى أن العمالة المصرية في الخارج يمثلون سفراء لمصر أمام العديد من دول العالم، مؤكدا أن هناك العديد منهم يمثلون قوة عمل كبيرة بالخارج.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الاهتمام بوجود قانون عمل متوازن يساهم بشكل كبير في تحقيق الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص، بما يساهم في الحد من البطالة من ناحية، وزيادة معدلات الإنتاج من ناحية أخرى.

واختتم النائب محمد زين الدين، بتوجيه التحية لعمال مصر الشرفاء، لما يقومون به من جهود على مر التاريخ في خدمة الوطن، والمساهمة في مسيرة البناء والتنمية الشاملة.

رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان يشيد بالقرارات العشر للرئيس السيسي في احتفالية عيد العمال

وأشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بالقرارات العشر للرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلنها اليوم الإثنين، بمناسبة عيد العمال الذي أقيم بمدينة الصالحية الجديدة بالشرقية بمناسبة افتتاح مصنع شركة السكر الجديد.

وقال : إن أولي قرارات الرئيس السيسي وهو خاص بالعمالة غير المنتظمة ، وذلك بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ، لهذه الفئة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه، فضلا عن البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرها 1000 جنيه.

كما امتدت قرارات الرئيس السيسي لهذه الفئة بإصدار وثيقة جديدة من شهادة “أمان”، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

فضلا عن التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا “٥٪”، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل.

وأكد النائب “عبد الفضيل” أن الرئيس السيسي منذ أن تولى مقاليد الحكم ، وهي يعطي اهتماما خاصا بالعمالة بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص ، لتأمين مستقبلهم ، وقد ظهر ذلك خلال أزمة فيروس كورونا ، حيث قدمت الدولة منحة رئاسية لهذه الفئة التي تضررت من تلك الجائحة، بصرف المنحة بتكلفة 4.586 مليار جنيه على 6 دفعات، كما شملت التوجيهات الرئاسية سرعة الحصر والتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لشمولهم بالرعاية الاجتماعية والصحية.

وثمن رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، قرارات الرئيس فيما يتعلق بقيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.

وأشاد النائب “عبد الفضيل” بقرارات الرئيس السيسي الخاصة بتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت مصر عليها، إلى جانب سرعة انتهاء القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.

وأثني النائب “عبد الفضيل” علي توجيه الرئيس بقيام الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص بسرعة الانتهاء من الإجراءات للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهم فى سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة حيث يضربن مثلا في التضحية والعطاء والصمود لتربية أطفالهم والعبور بهم لبر الأمان.

وقال رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان :إن قرارات الرئيس السيسي ، ترسخ مبادئ الجمهورية الجديدة والانطلاق لمرحلة مختلفة من العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي على كافة الأصعدة، بقيام الوزارات والجهات المعنية، بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل فضلا عن إطلاق حملة قومية، لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج فى العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.